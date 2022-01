「蜘蛛人」炒熱全球票房 「魔比斯」率超級英雄接棒

「魔比斯」傑瑞德雷托飾演全新超級英雄,同時也是吸血鬼。(圖:索尼提供)

超級英雄電影 一直是全球影迷的心頭好,去年全球票房冠軍「蜘蛛人 :無家日」(Spider-Man: No Way Home)迄今就累積15.4億美元佳績,這在疫情期間,無疑是電影業的一劑強心針,今年漫威、DC電影則相繼推出王牌,包括雷神索爾、奇異 博士、蝙蝠俠以及水行俠,都有望接棒「蜘蛛人」,繼續振興全球娛樂產業。

「奇異博士2」將繼續探討多元宇宙。(取材自Instagram)

漫威將於今年上半年搶先推出全新英雄「魔比斯」(Morbius),故事講述因一場意外變成吸血鬼的生物博士,必須一邊克制嗜血欲望一邊對抗反派。班尼狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)再度主演的「奇異博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),讓奇異博士繼續深入多重宇宙,阻止異世界的怪物入侵。

「黑豹妹」蕾蒂夏萊特拍攝「黑豹2」時受傷停拍,據傳電影年底上映的計畫可能生變。(圖:迪士尼提供)

克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)回歸演出的「雷神索爾4」(Thor: Love and Thunder),不僅讓首集女主角娜塔莉波曼(Natalie Portman)回歸成為「女雷神」,反派則由奧斯卡金獎男星克里斯汀貝爾(Christian Bale)主演。「黑豹2」(Black Panther: Wakanda Forever)雖預定在11月推出,不過主角之一「黑豹妹」蕾蒂夏萊特(Letitia Wright)先前受傷停拍,雖已重新開工,但後製流程繁複,延期機率不小。

DC電影今年3月先以高知名度的「蝙蝠俠」打頭陣,由羅伯派汀森(Robert Pattinson)詮釋年輕版蝙蝠俠,,與新任「貓女」柔伊克拉維茲(Zoë Kravitz)的感情戲也是看點。

傑森摩莫亞釋出「水行俠2」全新戰甲造型。(取材自Instagram)

至於曾締造DC最高票房的「水行俠」(Aquaman),續集前幾天才殺青,男主角傑森摩莫亞(Jason Momoa)曾秀出全新的黑色戰甲,宣告精采程度更勝上集,絕對會讓影迷直呼過癮。