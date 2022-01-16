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「蜘蛛人」炒熱全球票房 「魔比斯」率超級英雄接棒

記者陳建嘉／綜合報導
「魔比斯」傑瑞德雷托飾演全新超級英雄，同時也是吸血鬼。（圖：索尼提供）
「魔比斯」傑瑞德雷托飾演全新超級英雄，同時也是吸血鬼。（圖：索尼提供）

超級英雄電影一直是全球影迷的心頭好，去年全球票房冠軍「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）迄今就累積15.4億美元佳績，這在疫情期間，無疑是電影業的一劑強心針，今年漫威、DC電影則相繼推出王牌，包括雷神索爾、奇異博士、蝙蝠俠以及水行俠，都有望接棒「蜘蛛人」，繼續振興全球娛樂產業。

「奇異博士2」將繼續探討多元宇宙。（取材自Instagram）
「奇異博士2」將繼續探討多元宇宙。（取材自Instagram）

漫威將於今年上半年搶先推出全新英雄「魔比斯」（Morbius），故事講述因一場意外變成吸血鬼的生物博士，必須一邊克制嗜血欲望一邊對抗反派。班尼狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）再度主演的「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），讓奇異博士繼續深入多重宇宙，阻止異世界的怪物入侵。

「黑豹妹」蕾蒂夏萊特拍攝「黑豹2」時受傷停拍，據傳電影年底上映的計畫可能生變。（...
「黑豹妹」蕾蒂夏萊特拍攝「黑豹2」時受傷停拍，據傳電影年底上映的計畫可能生變。（圖：迪士尼提供）

克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）回歸演出的「雷神索爾4」（Thor: Love and Thunder），不僅讓首集女主角娜塔莉波曼（Natalie Portman）回歸成為「女雷神」，反派則由奧斯卡金獎男星克里斯汀貝爾（Christian Bale）主演。「黑豹2」（Black Panther: Wakanda Forever）雖預定在11月推出，不過主角之一「黑豹妹」蕾蒂夏萊特（Letitia Wright）先前受傷停拍，雖已重新開工，但後製流程繁複，延期機率不小。

DC電影今年3月先以高知名度的「蝙蝠俠」打頭陣，由羅伯派汀森（Robert Pattinson）詮釋年輕版蝙蝠俠，，與新任「貓女」柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）的感情戲也是看點。

傑森摩莫亞釋出「水行俠2」全新戰甲造型。（取材自Instagram）
傑森摩莫亞釋出「水行俠2」全新戰甲造型。（取材自Instagram）

至於曾締造DC最高票房的「水行俠」（Aquaman），續集前幾天才殺青，男主角傑森摩莫亞（Jason Momoa）曾秀出全新的黑色戰甲，宣告精采程度更勝上集，絕對會讓影迷直呼過癮。

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