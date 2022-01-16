演8集「哈利波特」 榮恩自曝只看了3集

魯伯葛林特(右)與飾演神祕女僕的妮爾泰格弗莉有不少對手戲。（取材自Instagram）

33歲「榮恩」魯伯葛林特（Rupert Grint）主演「靈異女僕」（Servant）第3季即將上線，他受訪提到自己一路走來成長不少，驚訝說拍「哈利波特 」（Harry Potter）首集竟都是20年前的事了，「感覺很像全世界都看著我長大，我拍『靈異女僕』第2季時則迎來女兒，但我在劇中喝酒、抽菸，希望她暫時別看到這部劇」。

魯伯笑說自己的角色朱利安在「靈異女僕」第2季失去信仰，鎮日沉迷於酒精，「朱利安一直是一個孤獨的人，他的情感無處寄託，這一季會逐漸找回專屬於他的家庭價值」，魯伯提到自己近幾年重心都擺在家庭，演出作品不多，主要還是因為自己太喜歡「靈異女僕」的劇本，「看起來是個驚悚、靈異的故事，內在卻是講述一家人如何走出傷痛，互相照顧彼此」。

魯伯與飾演神秘女僕的妮爾泰格弗莉（Nell Tiger Free），從第1季開始就有不少對手戲，兩人從一開始的衝突到相互理解，甚至還有一些曖昧，「我與妮爾合作非常愉快，這幾年下來默契十足，我們的角色都有著破碎的心靈，所以才會更了解彼此」，魯伯更留伏筆，強調妮爾這季會有非常爆炸性的演出，請大家期待。

魯伯因演出「哈利波特」一戰成名，獲得全球影迷喜愛，但相較於另兩位主角丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、艾瑪華森 （Emma Watson），他性格較為低調，「我看到自己以前的造型，都覺得現在變好老了」，他與同為演員的女友喬琪亞葛洛梅（George Groome）交往11年，2020年迎來一女。

魯伯先前受訪時，曾說因為學業、工作忙碌，再加上生性較為害羞，所以連自己主演的8集「哈利波特」系列也只看到第3集，未來並不排除陪女兒看完「哈利波特」，「她總有一天會長大，會離開我，在此之前我想多陪陪她」。