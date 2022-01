「大人物」克里斯諾斯玩完了？ 若妻訴離恐賠2500萬元

性侵醜聞毀了克里斯諾斯的事業,現在連他的生活都要被影響。(路透資料照片)

「慾望城市」(Sex and the City)中的「大人物」Mr.Big克里斯諾斯(Chris Noth)被幾位女性控告性侵 ,雖然警方沒有要展開調查,他的婚姻已可能保不住,據專門報導明星與名流的「國家詢問報」指出,他的妻子塔拉威爾森若執意離婚,有可能會讓他賠上2500萬美元,將讓他的人生面臨重大打擊。

去年底的聖誕、跨年假期,克里斯待在美國東岸,而塔拉則在洛杉磯 的家,彼此並未團聚,近日塔拉被狗仔攝影拍到在車內哭泣,手上也沒有戴婚戒,很明顯的與克里斯的婚姻已經出現嚴重裂痕。

塔拉威爾森(左)與克里斯諾斯的婚姻恐怕維持不下去。(路透資料照片)

克里斯的友人透露他對於那些女性出面控訴一點都沒有心理準備,也不知道情況怎麼會這樣,然而他雖發表聲明否認,卻也表明最多就到這裡,並沒有想要試圖反擊,態度非常消極。友人們認為他可能需要很長一段時間離開公眾眼前,影劇圈還沒等到塔拉確定提離婚,已經先開始切割克里斯的行動。

先是影集版「私刑教育 」(The Equalizer)把克里斯踢出劇組,沒有要他再回來,他也只能接受。接著是事情的導火線──「慾望城市:華麗下半場」(Sex and the City: And Just Like That),據傳原版在目前播映的首季結局中,「大人物」會再度現身,現在已把他畫面全部剪掉。

而這些人之中,有一位自稱在紐約的豪華公寓內被他在鏡子前面、從背後強行「侵入」的女子,說他一面占有他一面大罵一夫一妻制,這點對塔拉造成最大的傷害,因為此事發生時克里斯已經結婚,有妻有兒,他等於在抱怨的對象就是塔拉,對此塔拉到現在還不能接受。