「大人物」克里斯諾斯玩完了？ 若妻訴離恐賠2500萬元

性侵醜聞毀了克里斯諾斯的事業，現在連他的生活都要被影響。（路透資料照片）

「慾望城市」（Sex and the City）中的「大人物」Mr.Big克里斯諾斯（Chris Noth）被幾位女性控告性侵 ，雖然警方沒有要展開調查，他的婚姻已可能保不住，據專門報導明星與名流的「國家詢問報」指出，他的妻子塔拉威爾森若執意離婚，有可能會讓他賠上2500萬美元，將讓他的人生面臨重大打擊。

去年底的聖誕、跨年假期，克里斯待在美國東岸，而塔拉則在洛杉磯 的家，彼此並未團聚，近日塔拉被狗仔攝影拍到在車內哭泣，手上也沒有戴婚戒，很明顯的與克里斯的婚姻已經出現嚴重裂痕。

塔拉威爾森（左）與克里斯諾斯的婚姻恐怕維持不下去。（路透資料照片）

克里斯的友人透露他對於那些女性出面控訴一點都沒有心理準備，也不知道情況怎麼會這樣，然而他雖發表聲明否認，卻也表明最多就到這裡，並沒有想要試圖反擊，態度非常消極。友人們認為他可能需要很長一段時間離開公眾眼前，影劇圈還沒等到塔拉確定提離婚，已經先開始切割克里斯的行動。

先是影集版「私刑教育 」（The Equalizer）把克里斯踢出劇組，沒有要他再回來，他也只能接受。接著是事情的導火線──「慾望城市：華麗下半場」（Sex and the City： And Just Like That），據傳原版在目前播映的首季結局中，「大人物」會再度現身，現在已把他畫面全部剪掉。

而這些人之中，有一位自稱在紐約的豪華公寓內被他在鏡子前面、從背後強行「侵入」的女子，說他一面占有他一面大罵一夫一妻制，這點對塔拉造成最大的傷害，因為此事發生時克里斯已經結婚，有妻有兒，他等於在抱怨的對象就是塔拉，對此塔拉到現在還不能接受。