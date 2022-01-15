新冠攪局 英奧斯卡撞上美頒獎典禮 大明星分身難

「犬山記」班奈狄克康柏拜區在廣電影評人協會和英國奧斯卡都有機會稱帝，又身為英國影星，可能會以英國奧斯卡為主。(取材自Netflix)

新冠肺炎讓歐美娛樂圈再次陣腳大亂，隨著確診案例每日都在激增，一堆實體活動取消或延期，多數頒獎典禮也無法順利舉行。原定本月初就登場的美加廣電影 評人協會頒獎典禮，本會和金球獎頒獎打對台，也是因新冠肺炎疫情延期，現宣布改到美東時間3月13日舉辦，剛巧與有「英國奧斯卡 」之稱的英國影藝學院獎頒獎典禮撞個正著，造成藝人更大的困擾，因為英國與美國隔著一個大西洋，想趕場都不可能，勢必選邊站。

往年奧斯卡金像獎揭曉前，幾個重大前哨戰包括金球獎、廣電影評人協會、各大工會獎、英國奧斯卡等會陸續舉辦頒獎，彼此時間都錯開，然而今年因Omicron變種讓疫情又惡化，各大典禮都往後延，又都想搶最有機會吸引觀眾收看的歐美周日晚間時段，廣電影評人協會就強調他們絕對不是刻意要和英國奧斯卡搶星光，實在是2月的周日全被佔滿，3月的周日空檔也沒太多選擇，奧斯卡早定3月27日舉行，在此之前的周日晚只剩下和英國奧斯卡同一天。

「魷魚遊戲」和李政宰都有入圍美加廣電影評人協會獎，若要出席頒獎會力挺這個典禮。(取材自Netflix)

在廣電影評人協會還沒延期前，本來已先敲定了一堆影片和影集的紅牌卡司，相較於金球獎受到抵制、沒有人要出席，廣電影評人協會頒獎預期將會星光閃耀，現在改成和英國奧斯卡對打，星光陣容肯定會少掉一大半，英國奧斯卡方面，也得面臨出席藝人有很多會被卡在美國，預期美國片和美國藝人會以廣電影協獎為主，英國奧斯卡只好穩住自家英國影星，怕只會兩敗俱傷。

以往廣電影評人協會先頒發，對於奧斯卡的入圍名單會有所影響，而英國奧斯卡則對奧斯卡的得獎名單會有影響，今年弄成打對台，奧斯卡的情勢更顯得詭異萬分。最慘的就是期待靠獎項光環衝票房的非商業噱頭影片，賣座全都拉不太起來，頒獎典禮大亂鬥，讓彼此氣勢削弱，這些電影更難抓住觀眾目光。