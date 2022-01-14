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兩部不過癮 丹佐華盛頓準備三動「私刑」

記者陳建嘉╱綜合報導
丹佐華盛頓透露「私刑教育」正在籌備第三部。(圖：索尼提供)
丹佐華盛頓透露「私刑教育」正在籌備第三部。(圖：索尼提供)

丹佐華盛頓(Denzel Washington)近期宣傳「馬克白」，一舉入圍金球獎、演員工會獎影帝，奧斯卡提名也勝券在握，最近丹佐接受「Collider」專訪，提到未來的拍攝計畫，他主動提及自己的賣座動作片「私刑教育」(The Equalizer)正在籌備第三部，劇本著手中，導演仍是前兩集的安東尼法奎(Antoine Fuqua)。

「他們已經開始寫了第三部『私刑教育』劇本，所以我得開始恢復體型，然後繼續毆打其他人」，丹佐幽默表示：「我又要打人了，在當完馬克白之後，就要去毆打一些人，超棒的，對吧？」但他未透露「私刑教育3」的編劇是誰。

丹佐華盛頓原本從未拍攝續集，卻為了「私刑教育」破例，2014年「私刑教育」上映後，他在片中扮演退休特務勞勃麥考，從俄羅斯黑幫手中救出年輕女孩，成本5500萬，卻在全球狂賣1.9億。

2018年順勢推出「私刑教育2」，成本6200萬，締造1.9億全球票房，兩集都收益亮眼，雖然索尼影業早表示要拍續集，但是導演安東尼法奎、男主角丹佐都未點頭，如今才透過丹佐之口，證明第三部電影正在啟動。

教育 導演 提名

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