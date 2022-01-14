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捐錢、送表…基努李維這回劇組包機看首映

娛樂新聞組╱綜合報導
基努李維私下有過不少驚人善舉，近日他就大手筆邀請電影團隊的親友一同參加首映會。（路透）
基努李維私下有過不少驚人善舉，近日他就大手筆邀請電影團隊的親友一同參加首映會。（路透）

57歲影星基努李維（Keanu Reeves）有過不少驚人善舉，日前才傳出他豪捐3150萬元片酬給血癌機構，並大方贈送電影特技人員1人1只勞力士手表，近日又傳出他為答謝「駭客任務」(The Matrix)的劇組人員，特別包下私人飛機帶著他們與家人一同飛往舊金山旅遊參加電影首映，再度讓所有人驚艷。

好萊塢日報報導，「駭客任務」去年12月18日在舊金山舉行首映會，基努李維為了讓周遭所有人都能參會，特別包下私人飛機、酒店住宿以及電影首映會的門票，邀請電影團隊成員帶著家人、朋友以及關係親密的人同樂，另外他還安排早午餐與神祕禮物，讓大夥玩得盡興。

而基努李維這項暖舉也被「駭客任務」特技組人員查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）證實，查德表示，基努李維十分慷慨，他的武術教練、髮型師、化妝師、特技演員，只要曾經幫助過他的人都來了，並且還讓他們的朋友和家人也一起參與，直呼基努李維「根本是個傳奇」。

其實，基努李維拍「捍衛任務4」時，就曾送所有特技人員價值1萬元的勞力士黑水鬼手表；更早前他也送給「駭客任務」工作團隊1人100萬元以及重機當作報答；他甚至還將「駭客任務」70%、約3150萬元的片酬全捐給血癌治療研究機構，希望能幫助更多癌症病友。

基努李維 駭客 電影

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