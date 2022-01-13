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丹佐華盛頓證實「私刑教育3」籌備中：我又要打人了

記者陳建嘉／即時報導
丹佐華盛頓主演「私刑教育」是他唯一拍攝的動作系列電影。(圖：索尼提供)
丹佐華盛頓主演「私刑教育」是他唯一拍攝的動作系列電影。(圖：索尼提供)

丹佐華盛頓(Denzel Washington)近期宣傳「馬克白」(Macbeth)，一舉入圍金球獎、演員工會獎影帝，奧斯卡提名也勝券在握，最近丹佐接受「Collider」專訪，提到未來的拍攝計畫，他主動提及自己的賣座動作片「私刑教育」(The Equalizer)正在籌備第3集，劇本著手中，導演仍是前兩集的安東尼法奎(Antoine Fuqua)。

「他們已經開始寫了第三部『私刑教育』，所以這是我接下來的計畫，我得開始恢復體型，然後繼續毆打其他人」，丹佐幽默表示，「我又要打人了，在當完馬克白之後，就要去毆打一些人，超棒的，對吧？」但他未透露「私刑教育3」的編劇是誰。

丹佐華盛頓原本從未拍攝續集，卻為了「私刑教育」破例，2014年「私刑教育」上映後，他在片中扮演退休特務勞勃麥考，從俄羅斯黑幫手中救出年輕女孩，成本5千5百萬元，卻在全球狂賣1.9億，2018年推出「私刑教育2」，成本6千2百萬，締造1.9億全球票房，兩集都收益亮眼，雖然索尼影業早表示要拍續集，但是導演安東尼法奎、男主角丹佐都未正式點頭，如今才透過丹佐之口，證明第三部電影正在啟動。

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