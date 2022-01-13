演員工會獎入圍揭曉 暮光女意外落馬 「魷魚」續成焦點

「暮光女」克莉絲汀史都華賽前大熱的「史賓賽」意外落馬。（圖：車庫提供）

2021年演員工會獎入圍 名單公布，在電影類方面，「成為里卡多之路」（Being the Ricardos）的妮可基嫚（Nicole Kidman）、哈維爾巴登（Javier Bardem）雙雙入圍帝后，「Gucci：豪門謀殺案」（House of Gucci）的女神卡卡（Lady Gaga）、傑瑞德里托（Jared Leto）也入圍演技獎項，其他包括事先就大熱的「王者理查」（King Richarsd）威爾史密斯（Will Smith）、「犬山記」（The Power of the Dog）班尼狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）以及「失去的女兒」（The Lost Daughter）奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）都有入圍。

意外的是原本賽季大熱的影后「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），外界原本看好她在「史賓賽」（Spencer）精準詮釋黛安娜王妃，有望角逐奧斯卡 ，但如今卻未獲得演員工會獎提名，可能還得加把勁。在賽季末才上映的「夜路」（Nightmare Ally）、「柔情酒吧」（The Tender Bar），則分別讓凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、班艾佛列克（Ben Affleck）入圍，後勢看漲。

而在電視獎項方面，最為風光的莫過於去年打破眾多紀錄的韓劇「魷魚遊戲」，一口氣入圍最佳男演員獎李政宰、最佳女演員獎鄭好娟、最佳電視戲劇以及最佳電視類動作設計獎。

此外，3月27日登場的奧斯卡頒獎典禮，多年來主持從缺的情況終於畫下休止符，美國廣播公司（ABC）指出，今年將是自2018年來首度有主持人，並將重回老場地加州 杜比劇院舉行。

美國廣播公司娛樂部兼Hulu Originals總裁厄爾維奇（Craig Erwich）在電視評論家協會（TCA）一場線上小組討論會中說：「各位是第一個聽到這消息的人，我能證實今年奧斯卡頒獎典禮將會有主持人。」

厄爾維奇拒透露更多細節，包括深夜談話節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）使否會在主持2017年、2018年奧斯卡頒獎典禮之後，再度回歸接主持棒。

厄爾維奇開玩笑說：「主持人可能是我哦！」