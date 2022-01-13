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演員工會獎入圍揭曉 暮光女意外落馬 「魷魚」續成焦點

記者陳建嘉／綜合報導
「暮光女」克莉絲汀史都華賽前大熱的「史賓賽」意外落馬。（圖：車庫提供）
「暮光女」克莉絲汀史都華賽前大熱的「史賓賽」意外落馬。（圖：車庫提供）

2021年演員工會獎入圍名單公布，在電影類方面，「成為里卡多之路」（Being the Ricardos）的妮可基嫚（Nicole Kidman）、哈維爾巴登（Javier Bardem）雙雙入圍帝后，「Gucci：豪門謀殺案」（House of Gucci）的女神卡卡（Lady Gaga）、傑瑞德里托（Jared Leto）也入圍演技獎項，其他包括事先就大熱的「王者理查」（King Richarsd）威爾史密斯（Will Smith）、「犬山記」（The Power of the Dog）班尼狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）以及「失去的女兒」（The Lost Daughter）奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）都有入圍。

意外的是原本賽季大熱的影后「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），外界原本看好她在「史賓賽」（Spencer）精準詮釋黛安娜王妃，有望角逐奧斯卡，但如今卻未獲得演員工會獎提名，可能還得加把勁。在賽季末才上映的「夜路」（Nightmare Ally）、「柔情酒吧」（The Tender Bar），則分別讓凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、班艾佛列克（Ben Affleck）入圍，後勢看漲。

而在電視獎項方面，最為風光的莫過於去年打破眾多紀錄的韓劇「魷魚遊戲」，一口氣入圍最佳男演員獎李政宰、最佳女演員獎鄭好娟、最佳電視戲劇以及最佳電視類動作設計獎。

此外，3月27日登場的奧斯卡頒獎典禮，多年來主持從缺的情況終於畫下休止符，美國廣播公司（ABC）指出，今年將是自2018年來首度有主持人，並將重回老場地加州杜比劇院舉行。

美國廣播公司娛樂部兼Hulu Originals總裁厄爾維奇（Craig Erwich）在電視評論家協會（TCA）一場線上小組討論會中說：「各位是第一個聽到這消息的人，我能證實今年奧斯卡頒獎典禮將會有主持人。」

厄爾維奇拒透露更多細節，包括深夜談話節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）使否會在主持2017年、2018年奧斯卡頒獎典禮之後，再度回歸接主持棒。

厄爾維奇開玩笑說：「主持人可能是我哦！」

入圍 奧斯卡 加州

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