演員工會獎入圍揭曉 暮光女意外落馬 「魷魚」續成焦點

「暮光女」克莉絲汀史都華賽前大熱的「史賓賽」意外落馬。(圖:車庫提供)

2021年演員工會獎入圍 名單公布,在電影類方面,「成為里卡多之路」(Being the Ricardos)的妮可基嫚(Nicole Kidman)、哈維爾巴登(Javier Bardem)雙雙入圍帝后,「Gucci:豪門謀殺案」(House of Gucci)的女神卡卡(Lady Gaga)、傑瑞德里托(Jared Leto)也入圍演技獎項,其他包括事先就大熱的「王者理查」(King Richarsd)威爾史密斯(Will Smith)、「犬山記」(The Power of the Dog)班尼狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)以及「失去的女兒」(The Lost Daughter)奧莉薇亞柯爾曼(Olivia Colman)都有入圍。

意外的是原本賽季大熱的影后「暮光女」克莉絲汀史都華(Kristen Stewart),外界原本看好她在「史賓賽」(Spencer)精準詮釋黛安娜王妃,有望角逐奧斯卡 ,但如今卻未獲得演員工會獎提名,可能還得加把勁。在賽季末才上映的「夜路」(Nightmare Ally)、「柔情酒吧」(The Tender Bar),則分別讓凱特布蘭琪(Cate Blanchett)、班艾佛列克(Ben Affleck)入圍,後勢看漲。

而在電視獎項方面,最為風光的莫過於去年打破眾多紀錄的韓劇「魷魚遊戲」,一口氣入圍最佳男演員獎李政宰、最佳女演員獎鄭好娟、最佳電視戲劇以及最佳電視類動作設計獎。

此外,3月27日登場的奧斯卡頒獎典禮,多年來主持從缺的情況終於畫下休止符,美國廣播公司(ABC)指出,今年將是自2018年來首度有主持人,並將重回老場地加州 杜比劇院舉行。

美國廣播公司娛樂部兼Hulu Originals總裁厄爾維奇(Craig Erwich)在電視評論家協會(TCA)一場線上小組討論會中說:「各位是第一個聽到這消息的人,我能證實今年奧斯卡頒獎典禮將會有主持人。」

厄爾維奇拒透露更多細節,包括深夜談話節目「吉米夜現場」(Jimmy Kimmel Live)主持人吉米金摩(Jimmy Kimmel)使否會在主持2017年、2018年奧斯卡頒獎典禮之後,再度回歸接主持棒。

厄爾維奇開玩笑說:「主持人可能是我哦!」