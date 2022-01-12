演員工會獎「魷魚遊戲」入圍4項 克莉絲汀史都華落馬

「魷魚遊戲」繼續在演員工會獎電視類發光發熱。(圖:Netflix提供)

2021年演員工會獎入圍 名單公布，在電影類方面，「成為里卡多之路」（Being the Ricardos）的妮可基嫚（Nicole Kidman）、哈維爾巴登(Javier Bardem)雙雙入圍帝后，「Gucci：豪門謀殺案」(House of Gucci)的女神卡卡（Lady Gaga）、傑瑞德里托（Jared Leto）也入圍演技獎項，其他包括事先就大熱的「王者理查」(King Richard)威爾史密斯（Will Smith）、「犬山記」(The Power of the Dog)班尼狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）以及「失去的女兒」(The Lost Daughter)奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）都有入圍。

克莉絲汀史都華賽前大熱的「史賓賽」意外落馬。(圖:車庫提供)

意外的是原本賽季大熱的影后克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），外界原本看好她在「史賓賽」(Spencer)精準詮釋黛安娜王妃，有望角逐奧斯卡，但如今卻未獲得演員工會獎提名，可能還得加把勁。在賽季末才上映的「夜路」(Nightmare Alley)、「柔情酒吧」(The Tender Bar)，則分別讓凱特 布蘭琪（Cate Blanchett）、班艾佛列克 (Ben Affleck)入圍，後勢看漲。

而在電視獎項方面，最為風光的莫過於去年打破眾多紀錄的韓劇「魷魚遊戲」，一口氣入圍最佳男演員獎李政宰、最佳女演員獎鄭好娟、最佳電視戲劇以及最佳電視類動作設計獎。

班尼狄克康柏拜區以「犬山記」入圍演員工會獎影帝。(圖:Netflix提供)

2021年演員工會獎電影類入圍獎項

最佳整體演出獎：貝爾法斯特／樂動心旋律／千萬別抬頭／Gucci：豪門謀殺案／王者理查

最佳男主角：「成為里卡多之路」哈維爾巴登／「王者理查」威爾史密斯／「馬克白」丹佐華盛頓／「犬山記」班尼狄克康柏拜區／「倒數時刻」安德魯加菲

最佳女主角：「成為里卡多之路」妮可基嫚／「Gucci：豪門謀殺案」女神卡卡／「失去的女兒」奧莉薇亞柯爾曼／「Respect」珍妮佛哈德森／「神聖電視台」潔西卡雀絲坦

最佳男配角：「柔情酒吧」班艾佛列克／「甘草比薩」布萊德利庫柏／「樂動心旋律」特羅伊科蘇爾／「Gucci：豪門謀殺案」傑瑞德里托／「犬山記」寇迪史密麥克菲

最佳女配角：「貝爾法斯特」Caitríona Balfe／「夜路」凱特布蘭琪／「西城故事」亞莉安娜狄波斯／「犬山記」克絲汀鄧斯特／「Passing」Ruth Negga