演員工會獎「魷魚遊戲」入圍4項 克莉絲汀史都華落馬

「魷魚遊戲」繼續在演員工會獎電視類發光發熱。(圖:Netflix提供)

2021年演員工會獎入圍 名單公布,在電影類方面,「成為里卡多之路」(Being the Ricardos)的妮可基嫚(Nicole Kidman)、哈維爾巴登(Javier Bardem)雙雙入圍帝后,「Gucci:豪門謀殺案」(House of Gucci)的女神卡卡(Lady Gaga)、傑瑞德里托(Jared Leto)也入圍演技獎項,其他包括事先就大熱的「王者理查」(King Richard)威爾史密斯(Will Smith)、「犬山記」(The Power of the Dog)班尼狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)以及「失去的女兒」(The Lost Daughter)奧莉薇亞柯爾曼(Olivia Colman)都有入圍。

克莉絲汀史都華賽前大熱的「史賓賽」意外落馬。(圖:車庫提供)

意外的是原本賽季大熱的影后克莉絲汀史都華(Kristen Stewart),外界原本看好她在「史賓賽」(Spencer)精準詮釋黛安娜王妃,有望角逐奧斯卡,但如今卻未獲得演員工會獎提名,可能還得加把勁。在賽季末才上映的「夜路」(Nightmare Alley)、「柔情酒吧」(The Tender Bar),則分別讓凱特 布蘭琪(Cate Blanchett)、班艾佛列克 (Ben Affleck)入圍,後勢看漲。

而在電視獎項方面,最為風光的莫過於去年打破眾多紀錄的韓劇「魷魚遊戲」,一口氣入圍最佳男演員獎李政宰、最佳女演員獎鄭好娟、最佳電視戲劇以及最佳電視類動作設計獎。

班尼狄克康柏拜區以「犬山記」入圍演員工會獎影帝。(圖:Netflix提供)

2021年演員工會獎電影類入圍獎項

最佳整體演出獎:貝爾法斯特/樂動心旋律/千萬別抬頭/Gucci:豪門謀殺案/王者理查

最佳男主角:「成為里卡多之路」哈維爾巴登/「王者理查」威爾史密斯/「馬克白」丹佐華盛頓/「犬山記」班尼狄克康柏拜區/「倒數時刻」安德魯加菲

最佳女主角:「成為里卡多之路」妮可基嫚/「Gucci:豪門謀殺案」女神卡卡/「失去的女兒」奧莉薇亞柯爾曼/「Respect」珍妮佛哈德森/「神聖電視台」潔西卡雀絲坦

最佳男配角:「柔情酒吧」班艾佛列克/「甘草比薩」布萊德利庫柏/「樂動心旋律」特羅伊科蘇爾/「Gucci:豪門謀殺案」傑瑞德里托/「犬山記」寇迪史密麥克菲

最佳女配角:「貝爾法斯特」Caitríona Balfe/「夜路」凱特布蘭琪/「西城故事」亞莉安娜狄波斯/「犬山記」克絲汀鄧斯特/「Passing」Ruth Negga