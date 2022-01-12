我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

阿茲海默症新藥 紅藍卡減少給付 只給臨床實驗病患

滾石樂團成軍60年 英國郵政發行套票致敬

新聞組／綜合報導
慶祝成軍60年的滾石樂團，登上英國新郵票票面。（路透）
慶祝成軍60年的滾石樂團，登上英國新郵票票面。（路透）

今年慶祝成軍60年的滾石樂團（The Rolling Stones）將登上英國新郵票票面，皇家郵政將發行印有滾石全球演出畫面的套票，對這支傳奇樂團表達致敬之意。

英國皇家郵政（Royal Mail）日前表示，將發行1套12張的特別版郵票，「致敬史上最長青的搖滾團體」。

慶祝成軍60年的滾石樂團登上英國新郵票票面。 （路透）
慶祝成軍60年的滾石樂團登上英國新郵票票面。 （路透）

其中8張郵票票面呈現主唱米克傑格（MickJagger）、吉他手凱斯李查茲（Keith Richards）、羅尼伍德（Ronnie Wood）、已故鼓手查理華茲（CharlieWatts）在全球各地不同演唱會演出的畫面，從1969年7月的倫敦海德公園到2019年8月美國新澤西州東拉瑟福德場子皆有。

另4張以小全張方式呈現，兩張是樂團成員合照，兩張則是滾石全球巡迴演唱會海報。

成軍於1962年的滾石是全球最成功且最長壽的搖滾樂團之一，唱片銷量超過2.4億張，獲獎無數，包括3座葛萊美獎及葛萊美終身成就獎。

滾石也追隨披頭四（The Beatles）、平克佛洛伊德（Pink Floyd）以及皇后合唱團（Queen），成為第四支擁有英國皇家郵政致敬套票的樂團。

皇家 英國 郵政

上一則

兩人常被拍到約會 小布對艾莉亞道歉

下一則

徐若瑄不甩蕾宏風波 5月演唱會照常辦

延伸閱讀

換上猩紅色訂製服拍MV 愛黛兒美如童話皇后

換上猩紅色訂製服拍MV 愛黛兒美如童話皇后
英國老闆比較大方？新科律師一年起薪高達20萬美元

英國老闆比較大方？新科律師一年起薪高達20萬美元
英國超巿不再標示牛奶有效期 以減少浪費

英國超巿不再標示牛奶有效期 以減少浪費
入住旅館反而省更多？女大生曝搬離學生宿舍的理由

入住旅館反而省更多？女大生曝搬離學生宿舍的理由

熱門新聞

王力宏目前形象重挫。取材自微博

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

2022-01-04 09:33
李靚蕾。圖／摘自微博

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

2022-01-11 11:03
李靚蕾與友人合照被挖出。(取材自Instagram@spencer_chu)

李靚蕾被挖舊照「半夜緊貼男性」真相曝光糗了

2022-01-08 01:46
成龍批評有些年輕演員「遲到早退」，不肯吃苦又要動作漂亮。(取材自微博)

成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星

2022-01-06 02:30
尼可拉斯凱吉（右）與芝田璃子宣告將迎接彼此愛的結晶誕生。（美聯社）

「父女戀」尼可拉斯凱吉再當爸 孩子比孫子還小

2022-01-07 00:23
布蘭妮去年11月才奪回財產與生活的自主權。（路透資料照片）

布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸

2022-01-07 13:07

超人氣

更多 >
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」
Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用
認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警
李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了
超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因