滾石樂團成軍60年 英國郵政發行套票致敬

慶祝成軍60年的滾石樂團，登上英國新郵票票面。（路透）

今年慶祝成軍60年的滾石樂團（The Rolling Stones）將登上英國 新郵票票面，皇家郵政 將發行印有滾石全球演出畫面的套票，對這支傳奇樂團表達致敬之意。

英國皇家郵政（Royal Mail）日前表示，將發行1套12張的特別版郵票，「致敬史上最長青的搖滾團體」。

慶祝成軍60年的滾石樂團登上英國新郵票票面。 （路透）

其中8張郵票票面呈現主唱米克傑格（MickJagger）、吉他手凱斯李查茲（Keith Richards）、羅尼伍德（Ronnie Wood）、已故鼓手查理華茲（CharlieWatts）在全球各地不同演唱會演出的畫面，從1969年7月的倫敦海德公園到2019年8月美國新澤西州東拉瑟福德場子皆有。

另4張以小全張方式呈現，兩張是樂團成員合照，兩張則是滾石全球巡迴演唱會海報。

成軍於1962年的滾石是全球最成功且最長壽的搖滾樂團之一，唱片銷量超過2.4億張，獲獎無數，包括3座葛萊美獎及葛萊美終身成就獎。

滾石也追隨披頭四（The Beatles）、平克佛洛伊德（Pink Floyd）以及皇后合唱團（Queen），成為第四支擁有英國皇家郵政致敬套票的樂團。