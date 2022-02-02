凱特布蘭琪、布萊德利庫柏 「夜路」勾心鬥角
電影「夜路」（Nightmare Alley）由導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）睽違4年再度執導，許久未有作品，一出手便以新片入圍2022廣播影評人協會最佳影片、最佳導演等8項大獎，勢必將成為獎季大熱門。
「夜路」重拍1947年經典電影「玉面情魔」，再現美國復古黑色電影絕代風華，更看金獎影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）扮演蛇蠍美人，與性感演技才子布萊德利庫柏（Bradley Cooper）拚演技。近日亮相的中文正式預告除了美不勝收的瑰麗視覺，還有峰迴路轉的勾心鬥角，戴托羅延續招牌暗黑風格，再度令人膽戰心驚。
前導預告令人好奇窺探的「怪胎秀」後，正式預告更進一步揭曉重要劇情。布萊德利庫柏前往一家大公司並接受測謊機試驗，受到金錢驅使的他，自稱是一名讀心師能向金主效勞，並和心理醫師凱特布蘭琪聯手合作，兩人之間的激情張力箭在弦上、瀕臨一觸即發，蕙質蘭心的女友卻仍癡心守候不離不棄，令利慾薰心的他有如走夜路般深陷險境無法自拔。吉勒摩戴托羅延續他作品中一向注重的美術設計，再度打造金獎級華麗場景，也延續引以聞名的招牌暗黑風格，完美融合唯美和驚悚。
在日前公布的美國權威影評人協會「國家評論協會獎」得獎名單中，才在去年12月中首映後廣獲好評的「夜路」隨即榮登年度十大佳片，亦獲好萊塢評論家協會電影獎青睞、入圍最佳導演及最佳美術設計。
上一則
梁漢文出道30年 50歲重頭當新人
下一則
FB留言