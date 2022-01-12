奧斯卡頒獎典禮3月登場 今年終於有主持人了

奧斯卡頒獎典禮今年將有有主持人。（路透）

好萊塢盛會奧斯卡 頒獎典禮多年來主持從缺的情況終於畫下休止符，美國廣播公司（ABC）今天指出，今年將是自2018年來首度有主持人。

第94屆奧斯卡頒獎典禮（Oscars Academy Awards）定於3月27日登場，並將重回老場地加州 杜比劇院（Dolby Theatre）舉行。

COVID-19疫情影響下，去年情況特殊，是在加州洛杉磯 市中心聯合車站（Union Station）舉行。在沒有主持人貫穿全場下，典禮僅吸引1000萬觀眾收看，比2020年人數大減56%，寫下有史以來最低紀錄。

美國廣播公司娛樂部（ABC Entertainment）兼Hulu Originals總裁厄爾維奇（Craig Erwich）在電視評論家協會（TCA）一場線上小組討論會中說：「各位是第一個聽到這消息的人，我能證實今年奧斯卡頒獎典禮將會有主持人。」

厄爾維奇拒透露更多細節，包括深夜談話節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）使否會在主持2017年、2018年奧斯卡頒獎典禮之後，再度回歸接主持棒。

厄爾維奇開玩笑說：「主持人可能是我哦！」

2019年原定由喜劇演員凱文哈特（Kevin Hart）擔當主持重任，但他早幾年在推特（Twitter）的恐同（homophobic）言語被挖出來之後，黯然退出，主辦單位也未再補人。

此外，美國影藝學院（AMPAS）今天也宣布，經驗老到的葛倫魏斯（Glenn Weiss）將連續第7年擔任奧斯卡頒獎典禮電視轉播的導播工作。

今年的奧斯卡頒獎典禮是連續第2年延期，據報是避免和2月北京冬奧及洛杉磯職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃（Super Bowl）撞期。但宣布延期之後幾個月，COVID-19變異株Omicron開始蔓延，這個冬天已迫使好幾場好萊塢節目取消現場活動。