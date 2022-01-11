蘇蕊長大了…吵要見爸爸阿湯哥？媽媽凱蒂為難

凱蒂荷姆絲（左起）、湯姆克魯斯與蘇蕊曾是幸福的一家。（路透資料照片）

向來以工作為重的湯姆克魯斯 （Tom Cruise），已經好幾年沒有見獨生愛女蘇蕊，蘇蕊也和媽媽凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）在紐約相依為命多年，儘管早就該習慣沒有爸爸的生活，但八卦 刊物近期卻稱蘇蕊對父親開始好奇，一直跟凱蒂爭取要與湯姆克魯斯見面，讓凱蒂好生為難。

眾所周知，凱蒂荷姆絲與湯姆克魯斯離婚時，氣氛並不算特別融洽，凱蒂選擇帶女兒定居美國東岸的紐約，離長年以美國西岸好萊塢 為根據地的阿湯相當遙遠，才能擁有自己的平靜生活。蘇蕊漸漸由當初還常被爸媽抱在手上的小女孩，變成15歲青春少女，對很多事情也有主見，「New Idea」雜誌就稱她現在很想跟父親團聚，然而媽媽卻很憂慮，不願意輕易答應，也怕管不住女兒。

「New Idea」指凱蒂絕不願意為了蘇蕊想親近父親、造成母女爭執，導致湯姆克魯斯和她搶蘇蕊的監護權，卻又擔心父女若見了面，蘇蕊會被阿湯影響，在生活、宗教思想等方面都迎合他、試圖讓他開心滿意，所以幾經思量，遲遲未能點頭。

但專門打臉八卦的網站，指蘇蕊是個聰慧的少女，不會只聽父親的話就加入他的教會、改變自己的生活來討好他，且目前尚無確切事證支持蘇蕊想要和父親團聚的說法，這顯然又是雜誌藉著湯姆克魯斯炒話題、衝銷量的手段。