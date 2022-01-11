《驚聲尖叫》首映取消 紅毯改成群星自拍 穿著遭網酸

梅森古汀（左起）、傑克奎德盛裝入鏡，狄倫米奈特穿得太休閒，被網友攻擊。（圖：UIP提供）

Omicron肆虐，北美確診人數不斷上升，電影 「驚聲尖叫」（Scream）取消首映，群星改在紅毯上自拍。沒想到引起網友議論，嫌棄演員未免也穿得太寒酸。

鏡週刊報導，狄倫米奈特（Dylan Minnette）因在拍照時，穿了一件疑似淺藍色的T恤搭配牛仔褲，遭網友砲轟，嫌他穿這樣根本不尊重紅毯。

有網友在推特 上發文笑他：「是不是沒有收到著裝通知。」狄倫米奈特之後只好在網路上回應，「對於每一位嫌棄我在『驚聲尖叫』紅毯上穿的不夠『正式』而打算毀掉我的人…這不是首映，我們的首映（很遺憾）被取消了，我當然不會在首映穿成這樣。」

他之後又補充，這不是大家以為的首映紅毯，而是在記者會上臨時要求大家額外拍攝的照片，「那天是標準的記者會採訪穿著，沒有任何著裝要求，我們是趁空檔拍了團體照。我也不知道當天還有紅毯。」最後他說，他穿的不是T恤，「那是毛線套頭衫。」

近期一堆影史經典名作紛紛推出續集、靠情懷抓住舊影迷也加入新噱頭吸引年輕世代。最新一集找回最元老的妮芙坎貝爾（Neve Campbell）、寇特妮考絲（Courteney Cox）、大衛艾奎特（David Arquette）三人。

本報系聯合報報導，「驚聲尖叫」首集曾經把美國恐怖片用到爛的程式分析、拆解，成為當代恐怖片的新經典，而在最新一集中，兩位導演 的挑戰是要保留原本精華，再加入符合新世代觀眾的口味，壓力頗為沉重。鬼臉殺手重現江湖，逃過前面幾集追殺的元老，這次能否還撐到最後？成為外界關注焦點。當年因為合作「驚聲尖叫」擦出愛的火花、結為夫妻的寇特妮考絲與大衛艾奎特。雖然無緣白首偕老，還是都願意回歸「驚聲尖叫」系列，彼此再見到面，依舊充滿感觸。