2傳奇巨星葛雷哥萊畢克、史恩康納萊 有望結親

哈波（左）與娜塔莎康納萊正在熱戀。（取材自Instagram）

兩大傳奇巨星──「羅馬假期」（Roman Holiday）男主角葛雷哥萊畢克（Gregory Peck）、首代「007」史恩康納萊 （Sean Connery），生前從未在銀幕上攜手合作，但他們的子孫竟然陷入熱戀，成為最新緋聞主角。

根據英國「每日郵報」報導，史恩康納萊的繼孫女娜塔莎，在社群網站 上發布和帥氣男友在墨西哥騎馬度假的照片，而這男友不是別人，正是以「梅崗城故事」（To Kill a Mockingbird）登上奧斯卡 影帝寶座的葛雷哥萊畢克的外孫哈波。哈波承襲自一群演藝界長輩的優良基因，長相英挺不輸電影明星，娜塔莎雖非史恩康納萊親生、是他遺孀蜜雪琳在前一段婚姻所生的兒子的女兒，史恩生前視她如親孫女一樣疼愛，所以這一對乍看之下只是尋常年輕俊男美女的新情侶檔，背後可來自兩個影壇超級豪門，無怪乎讓外界熱烈討論。

史恩康納萊以演出007系列影片走紅。（取材自IMDb）

葛雷哥萊畢克與史恩康納萊都長得高大英俊，慣常演英雄，且分別是奧斯卡最佳男主角、男配角得主，葛雷哥萊畢克比史恩康納萊大14歲，除了是史恩的影壇前輩、更早大紅，而且之後還當到奧斯卡主辦單位──美國影藝學院的主席，影壇的地位更高一籌。相較史恩飾演的英雄也許在道德尺度上不那麼完美，葛雷哥萊畢克擅長扮演的是代表正直、善良的完美典型，在銀幕上以反派姿態出現的機會寥寥可數。哈波是他和第二任妻子所生的女兒之子，他和首任妻子的次子之子伊森則在影劇圈發展，曾在「星際爭霸戰：發現號」（Star Trek:Discovery）飾演青年時期的史巴克，哈波也曾在該劇的活動上替表哥站台。

娜塔莎康納萊與哈波熱戀公開，友人們都笑稱這真是一段「好萊塢愛情故事」，從他們彼此的出身看來，確實當之無愧。