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經典「鬼臉殺手」重現 「驚聲尖叫」元老回歸新版

記者蘇詠智／綜合報導
「驚聲尖叫」老幹新枝大合體。（圖：UIP提供）
「驚聲尖叫」老幹新枝大合體。（圖：UIP提供）

近期一堆影史經典名作紛紛推出續集、靠情懷抓住舊影迷也加入新噱頭吸引年輕世代，即將上映的「驚聲尖叫」（Scream），也找回最元老的妮芙坎貝爾（Neve Campbell）、寇特妮考絲（Courteney Cox）、大衛艾奎特（David Arquette）三人組，原本在連續拍攝四集的導演衛斯克萊文（Wes Craven）去世後，外界就懷疑此系列是否能再續，直到兩位新秀導演麥特貝提內里奧爾平（Matt Bettinelli-Olpin）和泰勒吉列特（Tyler Gillett），傳承衛斯克萊文的精神，以劇本打動元老三人組再回歸，他們都認為這一集會有媲美首集般的驚悚效果。

妮芙坎貝爾是「驚聲尖叫」系列最具代表性的主角。（圖：UIP提供）
妮芙坎貝爾是「驚聲尖叫」系列最具代表性的主角。（圖：UIP提供）

「驚聲尖叫」首集曾經把美國恐怖片用到爛的程式分析、拆解，成為當代恐怖片的新經典，而在最新一集中，兩位導演的挑戰是要保留原本精華，再加入符合新世代觀眾的口味，壓力頗為沉重。鬼臉殺手重現江湖，逃過前面幾集追殺的元老，這次能否還撐到最後？成為外界關注焦點。當年因為合作「驚聲尖叫」擦出愛的火花、結為夫妻的寇特妮考絲與大衛艾奎特。雖然無緣白首偕老，還是都願意回歸「驚聲尖叫」系列，彼此再見到面，依舊充滿感觸。

寇特妮考絲也是「驚聲尖叫」不可或缺的經典班底。（圖：UIP提供）
寇特妮考絲也是「驚聲尖叫」不可或缺的經典班底。（圖：UIP提供）

大衛艾奎特重回「驚聲尖叫」。（圖：UIP提供）
大衛艾奎特重回「驚聲尖叫」。（圖：UIP提供）

而新生代的主角們包括「漢娜的遺言」（13 Reasons Why）狄倫米奈特（Dylan Minnette）和兩位星二代傑克奎德（Jack Quaid）、梅森古汀（Mason Gooding）及梅莉莎巴雷拉（Melissa Barrera）、珍娜歐提嘉（Jenna Ortega）等，傑克奎德是丹尼斯奎德（Dennis Quaid）與梅格萊恩（Meg Ryan）的獨生愛子，梅森古汀是小古巴古汀（Cuba Gooding, Jr.）的兒子，他們都走出和父母不一樣的戲路。日前片子舉辦活動，梅森與傑克都穿上西裝外套出席，狄倫卻一派輕鬆，被網友消遣：「首映會誰會這樣隨便穿？」他無奈答到：「首映會因為疫情取消了，這只不過是記者採訪日的合照而已，要是出席首映會，我一定會盛裝。」

梅森古汀（左起）、傑克奎德盛裝入鏡，狄倫米奈特穿得太休閒，被網友攻擊。（圖：UI...
梅森古汀（左起）、傑克奎德盛裝入鏡，狄倫米奈特穿得太休閒，被網友攻擊。（圖：UIP提供）

導演 古巴 疫情

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