范冰冰新片登全美票房冠軍 金獎影后博命站7公尺高跳船

「355：諜影特攻」海報。（圖：車庫提供）

金獎影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）領軍，潘妮洛普克魯茲 （Penelope Cruz）、黛安克魯格（Diane Kruger）、露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）、范冰冰 、賽巴斯汀斯坦（Sebastian Stan）等星級卡司主演的全新諜報動作鉅片「355：諜影特攻」（The 355）上周末於全美盛大上映後，一舉拿下新片票房冠軍。

潔西卡雀絲坦領軍潘妮洛普克魯茲、黛安克魯格和露琵塔尼詠歐，演出「355：諜影特攻」。（圖：車庫提供）

片片中驚險刺激的動作特技場面，乃由參與過「蝙蝠俠：開戰時刻」（Batman Begins）、「神鬼認證：最後通牒」（The Bourne Ultimatum）和「007：空降危機」（Skyfall）等賣座強片的幕後團隊設計打造，包括潔西卡雀絲坦、潘妮洛普克魯茲在內的所有演員，都得在開拍前數周的接受密集訓練，以確保能在正式開拍時順利執行劇本中的高難度動作場面。

潔西卡雀絲坦說，「355：諜影特攻」是她演藝生涯最耗費體力的演出。（圖：車庫提供）

潔西卡雀絲坦也在接受媒體專訪時坦言，「355：諜影特攻」可說是她演藝生涯最耗費體力的演出，「幕後團隊設計的動作特技場面，不僅完全符合劇中角色的設定，所有動作也都是合理的，不會令我覺得自己像在拍一部超級英雄電影 ，都在做一些現實生活中不可能出現的事。我看過不少其他動作片的動作編排，對我來說最重要的，是能透過動作編排看到角色經歷過的一切，並可以感受到每個動作背後的重量和意義」。

「355：諜影特攻」中有許多動作場面。（圖：車庫提供）

潔西卡雀絲坦也自爆拍攝一場高空動作戲的心境，該場戲她必須行走在一個離地6公尺高，只有約15公分寬的鐵樑上，還得從離地7公尺高的平台跳到船的甲板上。她說：「儘管我當時決定鼓起勇氣演出，但在拍攝當下仍有所猶豫，劇組人員雖然告訴我有特技替身可以代替演出，但我想到過去自己曾說過希望展現出劇中的角色人性，她們也有感到恐懼的時候，並且像活生生的人一樣會帶著恐懼去做事情。最後我是在帶著恐懼的情況下完成這場戲的拍攝，可說是非常有趣的經驗！」

「355：諜影特攻」中有許多動作場面。（圖：車庫提供）

來源：車庫娛樂