網友防爆雷走火入魔 新黑寡婦怒嗆超瞎

佛蘿倫絲普伊在「黑寡婦」表演出色，受到觀眾的喜愛。(取材自IMDb)

新生代觀眾對於被搶先爆劇情雷這種事容忍度低到令人無法想像，尤其是不少漫威 影片的粉絲，更是不惜使出極端手段，連演出漫威影片的演員想要發布自己的演出情況，都會被檢舉。

去年夏天在「黑寡婦」中表現出色、接下新一代女殺手棒子的佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh），片尾彩蛋裡暗示她將會與傑瑞米雷納（Jeremy Renner）扮演的「鷹眼」交手，果真在Disney +推出的「鷹眼」影集也早宣布佛蘿倫絲會加入，她在自己要在該劇出現之前，於IG發布了兩張劇照畫面，原本是開開心心慶祝自己登場，結果卻大出她意料之外，竟然遭到粉絲的檢舉，而她接下來就不能再發布跟「鷹眼」有關的內容了。

向來敢做敢言的佛蘿倫絲忍不住寫道：「我從來沒有想到，只不過是發表我對一齣我有參與的戲的愛，竟然會被打壓，但情況就是這樣，顯然有人去抱怨，所以我現在被禁止發布我出現在一齣我參與不少的戲裡的任何內容。」她稱這簡直「比荒謬更荒謬」。

娛樂報導推論，一定有人還沒看到她出現的集數，視她的發文為「爆雷」，不管三七二十一就檢舉，而她也明白讓所有人都知道，她非常討厭這樣的行為。