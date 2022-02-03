銀幕情侶假戲真作下場尷尬 阿湯妮可、布裘都離婚

安琪莉娜裘莉（左）與布萊德彼特離婚條件遲遲搞不定，彼此早就鬧翻。(歐新社資料照片)

銀幕上的戀人在真實生活中也成為一對，不一定如劇情般浪漫美好。同樣有過10年甜蜜時光的湯姆克魯斯 （Tom Cruise）與妮可基嫚（Nicole Kidman）、布萊德彼特 （Brad Pitt）和安琪琳娜裘莉 （Angelina Jolie），前者離異後再也沒有公開重聚，後者為了搶小孩監護權直到婚變五年多後還不能徹底分開，只能令影迷感到嘆息。

湯姆克魯斯與妮可基嫚在「霹靂男兒」湊成銀幕情侶後，片子上映不滿半年就結婚，驚動全球，兩人一度是好萊塢最風光的明星夫妻檔，不料10年之內未能生兒育女，婚姻也走到盡頭，至今在演藝圈各霸一方，卻始終沒有再同台。

布萊德彼特和安琪莉娜裘莉在拍攝「史密斯任務」時，已經打得火熱，裘莉更背上破壞小布與珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）婚姻的罪名。在布珍確定離婚後，布裘一起帶著養子女和親生子女組成大家庭，直到五年前婚變為止，因為彼此都深愛小孩，反倒在監護權上僵持不下，關係降至冰點。

最尷尬的莫過於班艾佛列克（Ben Affleck）與「007 生死交戰」性感龐德女郎安娜迪阿瑪斯（Ana de Armas），兩人去年打得火熱，雖曾被懷疑是替合演的情色驚悚片「深水」炒新聞，卻也有傳已經訂婚、在籌辦婚禮，結果今年初就分手，班更火速和舊愛珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）復合。

「深水」現已撤下檔期，何時推出暫未公布。男女主角的緋聞本來可為「深水」刺激票房，不料現在只落得話題冷卻、多此一舉，徒增片商定檔的困擾。