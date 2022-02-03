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肌肉猛男成為肥肚怪咖 「豪門謀殺案」嚇到艾爾帕西諾

記者陳建嘉／綜合報導
傑瑞德雷托在「GUCCI：豪門謀殺案」飾演個性古怪的保羅。(圖：UIP提供)
傑瑞德雷托在「GUCCI：豪門謀殺案」飾演個性古怪的保羅。(圖：UIP提供)

雷利史考特執導的最新作品「GUCCI：豪門謀殺案」，深入探討傳承三代的GUCCI豪門家族橫跨三十年的恩怨情仇，是一個關於野心、貪婪、背叛與謀殺的精采故事。主要演員陣容有女神卡卡（Lady Gaga）、艾爾帕西諾（Al Pacino）、傑瑞德雷托（Jared Leto）、傑瑞米艾朗（Jeremy Irons）等人。

電影故事從1970年代末期展開，那是這個時尚帝國史上最具關鍵性的轉捩點。當GUCCI時尚品牌的事業擴展到全球各地的時候，也開始出現不法的財務行為、缺乏創意的問題，以及品牌廉價化的現象。當時GUCCI集團是由創辦人古馳奧古馳的兩個兒子經營，其中一個是性格浮誇、老奸巨猾的哥哥奧爾多（艾爾帕西諾 飾），另外一個則是性格較為保守冷淡的弟弟魯道夫（傑瑞米艾朗 飾）。固執己見的奧爾多死也不肯放棄家族事業的掌控權，更別說要讓他性格怪誕任性的兒子保羅（傑瑞雷托 飾）成為他的接棒人。

全片最難演的角色，就是奧爾多的獨子保羅古馳，而且就外型來說，傑瑞德雷托並不是飾演保羅這個角色的適當人選，但是他主動找上導演雷利史考特，要求演出保羅一角。「我問傑瑞德打算怎麼扮演這個角色」？雷利史考特說：「他說，用特效化妝啊。我們很幸運找到天才特效化妝師葛蘭隆特斯壯替傑瑞德雷托改頭換面，他每天清晨4點半就開始化特效妝。」

傑瑞德雷托第一次扮成保羅走進拍片現場的時候，同戲演員都以為他是一個誤闖拍片現場的路人甲。艾爾帕西諾回想說：「這傢伙跑到我面前，他看起來怪怪的，一開口就跟我說『嗨，爸爸。』我狐疑地看了看四周，有人跟我說『那是傑瑞德呀。』他真的變成了另外一個人。」

GUCCI 時尚 導演

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