我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

約克維奇可入境了 澳洲法官裁定立刻釋放

金球獎影帝影后出爐 「犬山記」奪大獎

妮可基嫚 金球獎爆冷封后 氣走暮光女

記者蘇詠智／綜合報導
妮可基嫚以「里卡多一家」拿下金球獎影后。(美聯社)
妮可基嫚以「里卡多一家」拿下金球獎影后。(美聯社)

本屆金球獎最佳戲劇類影后，證明了妮可基嫚（Nicole Kidman）是投票會員永遠的最愛之一，早先各方預期「史賓賽」（Spencer）中扮演黛安娜王妃的「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）應會勝出，她也是目前為止奧斯卡得獎呼聲最高的超強人選，不過卻有資深的獎項分析家獨排眾議，認定金球獎還是會給他們最喜歡的「成為里卡多之路」（Being the Ricardos）妮可基嫚，果然揭曉的結果，就是妮可爆冷獲獎。

妮可基嫚堪稱金球獎在梅莉史翠普（Meryl Streep）之外的另一心肝寶貝，在各大影視獎項還沒有注意到她的實力時，就搶先以「妮可基嫚愛的機密」頒給她一座最佳音樂或喜劇類女主角，讓她成為「后」字輩的人物。最經典實例在於「時時刻刻」（The Hours），全美十多個影評人協會一致頒獎給「遠離天堂」（Far From Heaven）茱莉安摩爾（Julianne Moore），當年本來奧斯卡封后呼聲最高的也是茱莉安摩爾，結果金球獎把最佳戲劇類影后獎頒給「時時刻刻」的妮可基曼，讓風向為之大轉，最後妮可竟在奧斯卡影后大戰後來居上，截走本來大家看好會是茱莉安摩爾的影后榮銜。

近年來妮可轉戰小螢幕，金球獎照樣不吝頒給她視后獎，總計她已經拿下6座金球，離梅莉史翠普的8座也沒有很遠。為何妮可如此討金球獎主辦單位—好萊塢外籍記者協會成員的歡心？有傳她當年在「時時刻刻」試片之後，會和每一位前來觀賞的成員握手，熱情致意，難怪能得到大力相挺。她在「成為里卡多之路」扮演傳奇巨星「我愛露西」的女主角露西鮑兒，外型固然不像，演出倒是挺賣力，至少金球獎仍然認為是今年度戲劇類女星中的最佳表演。

「東城奇案」凱特溫絲蕾（左）與劇中的母親珍史馬特，分別都成為今年金球獎不同項目的...
「東城奇案」凱特溫絲蕾（左）與劇中的母親珍史馬特，分別都成為今年金球獎不同項目的視后。（取材自imdb）

此外，曾以「鳥人2015」（Birdman）拿下最佳音樂或喜劇類影片最佳男主角的米高基頓（Michael Keaton），再度以Disney+上架的迷你影集「毒疫」（Dopesick）獲得最佳迷你影集或電視電影男主角大獎，喜劇類視帝「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）、喜劇類視后「天后與草莓」（Hacks）珍史馬特（Jean Smart ）、最佳迷你影集或電視電影女主角「東城奇案」（Mare of Easttown）凱特溫絲蕾（Kate Winslet）也都是大齡資深演員。

金球獎 奧斯卡 電影

上一則

兩代人偶像 劉德華、易烊千璽合唱「還是笨小孩」

下一則

5度提名都落空 威爾史密斯如願奪下金球獎影帝

延伸閱讀

金球獎／電視類老將當道 凱特溫絲蕾與「媽媽」獲視后

金球獎／電視類老將當道 凱特溫絲蕾與「媽媽」獲視后
金球獎／2代蜘蛛人出頭天 安德魯加菲獲音樂喜劇類影帝

金球獎／2代蜘蛛人出頭天 安德魯加菲獲音樂喜劇類影帝
金球獎／走紅好萊塢近30年 威爾史密斯終於奪影帝

金球獎／走紅好萊塢近30年 威爾史密斯終於奪影帝
金球獎／不輸韓流 日片「在車上」 獲最佳非英語片

金球獎／不輸韓流 日片「在車上」 獲最佳非英語片

熱門新聞

王力宏目前形象重挫。取材自微博

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

2022-01-04 09:33
李連杰與老婆利智、兩個女兒一家合照。 （取材自Instagram）

李連杰女兒秀出跨年家宴照 媽媽利智美艷舊照也曝光

2022-01-01 20:05
王力宏(左)和李靚蕾的恩愛畫面已成歷史。 取材自微博

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

2022-01-01 18:03
成龍批評有些年輕演員「遲到早退」，不肯吃苦又要動作漂亮。(取材自微博)

成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星

2022-01-06 02:30
李靚蕾與友人合照被挖出。(取材自Instagram@spencer_chu)

李靚蕾被挖舊照「半夜緊貼男性」真相曝光糗了

2022-01-08 01:46
王力宏(右)、李靚蕾的恩愛畫面已成歷史。取材自微博

「蕾神鎚王」番外篇 王力宏離婚協議曝光了

2022-01-04 01:21

超人氣

更多 >
全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價
mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」

mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」
紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬

紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬
至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火
李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天

李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天