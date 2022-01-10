妮可基嫚 金球獎爆冷封后 氣走暮光女

妮可基嫚以「里卡多一家」拿下金球獎影后。(美聯社)

本屆金球獎 最佳戲劇類影后，證明了妮可基嫚（Nicole Kidman）是投票會員永遠的最愛之一，早先各方預期「史賓賽」（Spencer）中扮演黛安娜王妃的「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）應會勝出，她也是目前為止奧斯卡 得獎呼聲最高的超強人選，不過卻有資深的獎項分析家獨排眾議，認定金球獎還是會給他們最喜歡的「成為里卡多之路」（Being the Ricardos）妮可基嫚，果然揭曉的結果，就是妮可爆冷獲獎。

妮可基嫚堪稱金球獎在梅莉史翠普（Meryl Streep）之外的另一心肝寶貝，在各大影視獎項還沒有注意到她的實力時，就搶先以「妮可基嫚愛的機密」頒給她一座最佳音樂或喜劇類女主角，讓她成為「后」字輩的人物。最經典實例在於「時時刻刻」（The Hours），全美十多個影評人協會一致頒獎給「遠離天堂」（Far From Heaven）茱莉安摩爾（Julianne Moore），當年本來奧斯卡封后呼聲最高的也是茱莉安摩爾，結果金球獎把最佳戲劇類影后獎頒給「時時刻刻」的妮可基曼，讓風向為之大轉，最後妮可竟在奧斯卡影后大戰後來居上，截走本來大家看好會是茱莉安摩爾的影后榮銜。

近年來妮可轉戰小螢幕，金球獎照樣不吝頒給她視后獎，總計她已經拿下6座金球，離梅莉史翠普的8座也沒有很遠。為何妮可如此討金球獎主辦單位—好萊塢外籍記者協會成員的歡心？有傳她當年在「時時刻刻」試片之後，會和每一位前來觀賞的成員握手，熱情致意，難怪能得到大力相挺。她在「成為里卡多之路」扮演傳奇巨星「我愛露西」的女主角露西鮑兒，外型固然不像，演出倒是挺賣力，至少金球獎仍然認為是今年度戲劇類女星中的最佳表演。

「東城奇案」凱特溫絲蕾（左）與劇中的母親珍史馬特，分別都成為今年金球獎不同項目的視后。（取材自imdb）

此外，曾以「鳥人2015」（Birdman）拿下最佳音樂或喜劇類影片最佳男主角的米高基頓（Michael Keaton），再度以Disney+上架的迷你影集「毒疫」（Dopesick）獲得最佳迷你影集或電視電影 男主角大獎，喜劇類視帝「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）、喜劇類視后「天后與草莓」（Hacks）珍史馬特（Jean Smart ）、最佳迷你影集或電視電影女主角「東城奇案」（Mare of Easttown）凱特溫絲蕾（Kate Winslet）也都是大齡資深演員。