5度提名都落空 威爾史密斯如願奪下金球獎影帝

威爾史密斯以「王者理查」成為金球獎最佳戲劇類影片男主角。（取材自IMDb）

好萊塢巨星威爾史密斯（Will Smith），近30年前已經以影集「暴發王子」（The Fresh Prince of Bel-Air）（Netflix改名「新鮮王子妙事多」）走紅，也曾經5度提名金球獎 視帝獲影帝都落空，終於在今年靠著「王者理查」（King Richard）成為最佳戲劇類影片男主角，目前也是奧斯卡影帝呼聲最高的人選之一。

在「王者理查」中，威爾扮演網壇名將威廉絲（Williams）姊妹的父親，雖然出身並不富裕，卻堅信能將女兒栽培成網壇巨星，試圖打破外界該運動是白人當道的成見，儘管是女兒們的強力推手，自身也有些問題，不是純粹的好人或壞人，給了他的演出頗大發揮空間。

安德魯加菲 音樂喜劇類影帝

過去在歷代「蜘蛛人 」（Spider-Man）系列中，票房與評價表現都最不理想的安德魯加菲（Andrew Garfield），最近終於熬出頭，先是在「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man:NoWayHome）的表現大獲觀眾喜愛、爭取讓他的版本再拍第3集，他在Netflix歌舞片「倒數時刻」（Tick, Tick... Boom）扮演英年早逝的歌舞劇作者，唱作俱佳，早被看好有厚望打進奧斯卡入圍 名單，搶先在金球獎上奪得最佳音樂或喜劇類影片男主角，也是3代「 蜘蛛人」目前唯一一位金球獎影帝。

安德魯加菲以「倒數時刻」榮獲金球獎最佳音樂或喜劇類影片男主角。（取材自IMDb）

魷魚遊戲 錯失最佳戲劇影集

而紅遍歐美的「韓流」在美國好評大戲的面前仍得俯首稱臣！來勢洶洶的「魷魚遊戲」最終在最佳戲劇影集大獎還是不敵HBO備受讚譽的「繼承之戰」，並未能再抱回一座金球，入圍的3大獎只有男配角吳永秀順利獲獎。