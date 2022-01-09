沒明星也沒直播 史上最冷「金球獎」得獎名單將揭曉

今年金球頒獎比去年更加黯淡。（美聯社）

第79屆金球獎 （Golden Globe Awards）得獎名單今天揭曉，典禮沒明星、無紅毯、不轉播，也不直播，堪稱史上最冷清的頒獎典禮。雖然沒有直播，但得獎名單將會在金球獎官方網站與社群 平台上揭曉，典禮預計在美東時間晚上9時開始。

以下為電影類主要入圍名單。

劇情類最佳影片

「貝爾法斯特」（Belfast）

「戀戀琴聲」（CODA）

「沙丘」（Dune）

「王者理查」（King Richard）

「犬山記」（The Power of the Dog）

最佳導演

肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）/「貝爾法斯特」

珍康萍（Jane Campion）/「犬山記」

瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）/「失蹤的女兒」（The Lost Daughter）

史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）/「西城故事」（West Side Story）

丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）/「沙丘」

劇情類最佳男主角

馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）/「天鵝輓歌」（Swan Song，暫譯）

哈維爾巴登（Javier Bardem）/「里卡多一家」（Being the Ricardos）

班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）/「犬山記」

威爾史密斯（Will Smith）/「王者理查」

丹佐華盛頓（Denzel Washington）/「馬克白」（The Tragedy of Macbeth，暫譯）

劇情類最佳女主角

潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）/「神聖電視台」（The Eyes of Tammy Faye，暫譯）

奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）/「失蹤的女兒」

妮可基嫚（Nicole Kidman）/「里卡多一家」

女神卡卡（Lady Gaga）/「Gucci：豪門謀殺案」（House of Gucci）

克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）/「史賓賽」（Spencer）

最佳男配角

班艾佛列克（Ben Affleck）/「溫柔酒吧」（The Tender Bar）

傑米多南（Jamie Dornan）/「貝爾法斯特」

希朗漢德（Ciaran Hinds）/「貝爾法斯特」

特洛伊科特蘇爾（Troy Kotsur）/「戀戀琴聲」

寇帝史密麥菲（Kodi Smit-McPhee）/「犬山記」

最佳女配角

凱特瑞納巴爾夫（Caitriona Balfe）/「貝爾法斯特」

亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）/「西城故事」

克莉絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）/「犬山記」

安潔紐艾莉絲（Aunjanue Ellis）/「王者理查」

蘿絲奈格（Ruth Negga）/「白色通行證」（Passing）

最佳外語片

「六號房間」（Compartment No.6，芬蘭）

「在車上」（（Drive My Car，日本）

「上帝之手」（The Hand of God，暫譯，義大利 ）

「我不是英雄」（A Hero，暫譯，伊朗）

「平行母親」（Parallel Mothers，西班牙）

音樂或喜劇類最佳影片

「情聖西哈諾」（Cyrano）

「千萬別抬頭」（Don't Look Up）

「甘草比薩」（Licorice Pizza，暫譯）

「西城故事」

「夢想期限tick, tick... BOOM!」（tick, tick...BOOM!）

音樂喜劇類最佳男主角

李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）/「千萬別抬頭」

彼得汀克萊傑（Peter Dinklage）/「情聖西哈諾」

安德魯加菲（Andrew Garfield）/「夢想期限tick, tick... BOOM!」

庫柏霍夫曼（Cooper Hoffma）/「甘草披薩」

安東尼拉莫斯（Anthony Ramos）/「紐約高地」（In the Heights）

音樂喜劇類最佳女主角

瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard)/「星夢戀歌」（Annette）

艾拉娜海姆（Alana Haim）/「甘草比薩」

珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）/「千萬別抬頭」

艾瑪史東（Emma Stone）/「時尚惡女：庫伊拉」（Cruella）

瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）/「西城故事」