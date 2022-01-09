金球獎揭曉在即 魷魚遊戲、繼承之戰氣勢不相上下

「繼承之戰」來勢洶洶，也有可能成為本屆金球獎電視類贏家。取材自imdb

被稱為「史上最黯淡金球獎 」的第79屆頒獎典禮，將於美東時間周日（9日）舉辦，有別於往年的超級紅星圓桌同歡，今年沒有星光、不設紅毯、沒有餐酒更無現場直播，只會在金球獎官方社群網站上即時更新，90分鐘的活動結束後再統一發布完整名單。儘管如此，還是有獎項分析網站預測結果，各方關心的「魷魚遊戲 」在最佳戲劇影集一項，和HBO大戲「繼承之戰」成為五五波，看好勝出的支持票打成平手，然而李政宰和吳永秀在最佳戲劇類視帝和電視類最佳男配角，可能都會不敵「繼承之戰」中扮演兄弟的傑瑞米史壯與基倫克金。

本屆金球獎破天荒有韓劇和韓星在電視類名單上獲得入圍 ，若在過去，絕對會是各方矚目的大事，但今年金球獎由於主辦單位—好萊塢外籍記者協會醜聞連環爆，湯姆克魯斯率先將自己的3座金球寄還，影視圈全面抵制，製播「魷魚遊戲」的Netflix也宣告不合作，入圍者都不會出席，因此「魷魚遊戲」若創下紀錄、獲得金球獎肯定，也不會被看成是莫大殊榮，有些可惜。

而在電影類部分，「王者理查」威爾史密斯和「犬山記」班奈狄克康柏拜區的戲劇類影帝之爭，有鑑於好萊塢外籍記者協會被抱怨多年來沒有新的非裔會員加入、「太白」，在此氣氛下威爾被認為稱帝應該十拿九穩，僅有極少數人猜班奈狄克會得獎。倒是戲劇類影后仍以「史賓賽」克莉絲汀史都華最受看好，勝出的呼聲遠勝「成為里卡多之路」妮可基嫚或是「Gucci：豪門謀殺案」女神卡卡。而在音樂或喜劇類影帝方面，「倒數時刻」中唱作俱佳的安德魯加菲幾乎是眾望所歸，如能順利勝出也會是他的第一次在金球獎獲獎，只是，今年似乎外界都不怎麼關心了。