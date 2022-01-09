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小班拍「正義聯盟」不順心 發誓不再扮蝙蝠俠

記者蘇詠智／綜合報導
班艾佛列克對於再拍「蝙蝠俠」感到有心理障礙，寧可推掉。（取材自IMDb）
班艾佛列克對於再拍「蝙蝠俠」感到有心理障礙，寧可推掉。（取材自IMDb）

超級英雄片橫掃票房多年，不少A咖紅星都樂於加入這種片型，唯獨班艾佛列克（Ben Affleck）卻怎麼樣都逃不掉不愉快的經驗，他曾經主演「夜魔俠」（Daredevil），結果賣座不如預期。第二次拍超級英雄片演蝙蝠俠，更是不愉快到讓他再也不願意嘗試。

近日班接受洛杉磯時報訪問，小班表示：「我那時候仔細想了又想，覺得我如果真的拍『蝙蝠俠』，一定不會感到快樂，要做這件事的人一定要很愛做才行。人們總是會很想要這些東西，我可能32歲的時候或是別的階段應該會樂在其中拍這部片，可是到了某個階段，我突然明白了，這根本不值得。」

而讓他深感絕對不要再回去拍「蝙蝠俠」的關鍵，正是評價、賣座都大大失利的「正義聯盟」（Justice League）。外界多半把該片失敗的矛頭指向執導過兩集漫威「復仇者聯盟」（The Avengers）、被挖角來接手「正義聯盟」的喬斯威登（Joss Whedon），喬斯將一堆原規畫整個破壞，還和演員們都關係惡劣，片場氣氛可想而知的糟。但班艾佛列克沒有直接點明是喬斯威登的問題，而歸咎於拍片當時一連串的不如意，像是鬧離婚，又要為拍片常不在家，然後各方比來比去的潛在競爭壓力，加上大夥兒被迫重拍等等。班稱這是「最糟糕的經驗」，所有不喜歡的事情都碰上了，他發誓再也不要這樣，下定決心趕快離開。

班艾佛列克 復仇者聯盟 洛杉磯

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