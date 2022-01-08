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沒明星、沒紅毯、不轉播 金球獎頒獎史上最冷清

記者蘇詠智／綜合報導
以「兜風KTV」全球知名的主持人詹姆斯柯登(右)宣布確診新冠肺炎。（取材自Instagram）
以「兜風KTV」全球知名的主持人詹姆斯柯登(右)宣布確診新冠肺炎。（取材自Instagram）

新冠疫情在歐美持續拉警報，美國深夜綜藝秀主持人接連傳確診，棚內錄製節目似乎變成高風險行為。9日舉行的79屆金球獎頒獎，也確定出席來賓需要打完兩劑疫苗與加強針，再出示PCR檢測陰性才能入場。

美國近期Omicron變種橫行，電視圈風聲鶴唳，NBC電視網更成為重災區，不只「周六夜現場」（Saturday Night Live）幾位演員染疫，「吉米A咖秀」（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）主持人吉米法倫（Jimmy Fallon）確診，現連節目時段在他之後的賽斯梅爾（Seth Meyers）也被傳染。以「兜風KTV」（Carpool Karaoke）成名、在CBS成功開深夜秀的詹姆斯柯登（James Corden）也宣告確診。

湯姆克魯斯曾開心登上金球獎影帝寶座，如今卻退還三座金球。（路透資料照片）
湯姆克魯斯曾開心登上金球獎影帝寶座，如今卻退還三座金球。（路透資料照片）

今年金球頒獎將比去年更加黯淡，不只因疫情仍嚴峻，更因洛杉磯時報揭露主辦該獎的好萊塢外籍記者協會，多年來不吸納非裔新成員，又長期疑似接受招待賄賂，導致湯姆克魯斯（Tom Cruise）退還自己的三座金球，陷入「演藝界全面抵制金球獎」危機。

NBC每年都砸6000萬美元取得金球典禮轉播權，但早就宣布不播79屆典禮，夯戲「魷魚遊戲」也宣告沒人要出席。典禮沒明星、無紅毯、不轉播，據稱也不會有網上直播，會改成私人餐會形式，宴請獲選的外籍記者協會會員與多年來合作慈善活動的單位代表，只在金球官方社群網站即時發布頒獎進度，餐會結束後再發布完整的得獎名單。

疫情 金球獎 社群網站

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