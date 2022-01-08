尼可拉斯凱吉「父女配」 第5任妻子懷孕

尼可拉斯凱吉(右)與芝田璃子宣告將迎接愛的結晶誕生。（取材自Instagram）

曾經風光一時、近年來為還債接演一堆囧片的尼可拉斯凱吉 （Nicolas Cage），似乎有從谷底翻身的跡象，除了「豬殺令」（Pig）中的演出，備受好評還獲部分獎項提名 外，「時人」也報導他的第五任妻子芝田璃子已經懷孕，這將是他第三度當父親，他與璃子都很期待小寶寶誕生，不過預產期和性別尚未透露。

現年58歲的尼可拉斯凱吉雖然不是標準的英俊小生，感情生活「精采」程度卻不遜色。他26歲就因當時的女友克莉絲汀娜生下兒子威斯頓，彼此都升格為人父母，但從未正式結婚。之後他娶了演藝世家出身的派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette），還一起合演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導的「穿梭鬼門關」（Bringing Out the Dead），片子上映兩年後離異。接著他和「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Aaron Presley）的獨生女麗莎瑪莉（Lisa Marie Presley）結合，卻沒想到他雖成了心目中超 級偶像「貓王」的女婿，這段婚姻竟比上一段還要短，很快畫下句點。

凱吉的第四任妻子小池惠里香，跟他結婚才四天被他堅持離掉，因他認為自己被騙婚。現任的芝田璃子小他30歲，堪稱「父女配」，卻也將為他生下第三個孩子。由於他大兒子威斯頓早就當爸爸、有兩子兩女，因而凱吉的最小的孩子將比四個姪子姪女都還要年輕，最大的姪子都要比這個尚未出世的姑姑或叔叔年長七歲多。