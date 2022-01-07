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疫期號召藝人合唱惹議 蓋兒加朵自認不得體

娛樂新聞組／綜合報導
蓋兒加朵對於自己在兩年前疫情爆發之初，號召好萊塢藝人合唱的影片，表示「很不得體」。（取材自Instagram）
蓋兒加朵對於自己在兩年前疫情爆發之初，號召好萊塢藝人合唱的影片，表示「很不得體」。（取材自Instagram）

「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）表示，她在近兩年前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之初號召好萊塢藝人合唱約翰藍儂(John Lennon) 名曲Imagine的影片，「很不得體」。

英國廣播公司（BBC）報導，蓋兒加朵2020年3月發布的這支影片中，北愛爾蘭男星傑米道南（Jamie Dornan）、女星艾美亞當斯（Amy Adams）、娜塔莉波曼（Natalie Portman）、「綠巨人浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）、澳洲創作歌手希雅（Sia）等藝人，一人一句，接力唱完約翰藍儂1971年單曲Imagine。

影片剛發布時，許多粉絲痛批根本與現實脫節，讓人很不舒服，指稱COVID-19帶給世人極大的痛苦，藝壇A咖卻在豪宅內錄影片。

當紅Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）說參與其中的名人是「蠢蛋」，「每個人的長輩垂死之際」，他們卻在錄影片。

這支影片迄今在社群平台Instagram累積點閱量已破1000萬次。

36歲的蓋兒加朵本月告訴InStyle雜誌，她「用意很單純，但就是沒切中要點」。以色列出生的蓋兒加朵表示，事後檢討，這支影片「時機並不成熟，並不正確，很不得體」。

不過傑米道南倒是替蓋兒加朵說話，說她「在試著做善事」。

此外，在新冠肺炎持續肆虐之際，驚傳好萊塢影星露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）也染疫，她在推特上證實了消息，除了即時停工外，近期與范冰冰合演新片「355：諜影特攻」（The 355）的宣傳活動也遭到取消。

好萊塢 社群 澳洲

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