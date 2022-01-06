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疫情升溫阻擾頒獎 葛萊美獎連2年延期

記者陳建嘉／綜合報導
一手打造「靈魂急轉彎」音樂的喬恩巴蒂斯特，是葛萊美獎入圍大贏家。（路透）
一手打造「靈魂急轉彎」音樂的喬恩巴蒂斯特，是葛萊美獎入圍大贏家。（路透）

第64屆葛萊美獎31日將在洛杉磯登場，原本已確定將再度以實體頒獎典禮舉辦，但不到一個月的時間，由於Omicron在北美大爆發，單日確診人數最高曾到達百萬，最終葛萊美獎決定延期舉辦，但時間點未定。

葛萊美獎5日緊急發布通知，表示在與市州相關人士、健康安全專家和眾多合作夥伴討論及分析後，為了眾人的安全，最終決定延後典禮舉行日，至於改期到何時尚待宣布，去年葛萊美獎也曾因為Delta病毒延期至3月，連續兩年延期。

一手打造「靈魂急轉彎」（Soul）音樂的爵士、R&B歌手喬恩巴蒂斯特（Jon Batiste）是入圍大贏家，一口氣入圍11項大獎，喬恩同時也是「靈魂急轉彎」動畫主角的取材，彈琴方式皆模擬他的演出。

小賈斯汀（Justin Bieber）、節奏藍調歌手H.E.R.、饒舌歌手「蜜桃貓朵佳」（Doja Cat）則入圍8個獎項，排在第二。近年表現傑出的「怪奇比莉」（Billie Eilish）、樂壇新人奧莉維亞（Olivia Rodrigo）則各自入圍7項大獎。防彈少年團去年首度入圍葛萊美獎，雖還有線上表演，可惜最後鎩羽而歸，今年他們再次以暢銷單曲「Butter」闖進「最佳流行組合」提名。

入圍 葛萊美 洛杉磯

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