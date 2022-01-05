不回「慾望城市」續篇 金凱特蘿樂得清靜

金凱特蘿打定主意要遠離紛擾，享受目前平靜的時光。（路透資料照片）

「慾望城市：華麗下半場」（Sex and the City）昔日四大女主角只回來莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）、辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）與克莉絲汀戴維斯（Kristin Davis）三人，和莎拉潔西卡派克傳嚴重不和的金凱特 蘿打死不願回歸，所扮演的肉食女莎曼珊在第一集就被交代轉往倫敦打天下，因此在後續的內容中都不會現身。

外界無不好奇金凱特蘿對於「華麗下半場」心裡真正是啥想法？專門報導明星與名人八卦 的「US」雜誌，引述不具名消息來源透露，金凱特蘿目前是在更開心、平靜的階段，因為圍繞在「慾望城市」的話題焦點永遠在她與莎拉潔西卡派克的不和，免不了口水戰和紛擾，擺脫掉這一切令她如釋重負。

況且「華麗下半場」開播首集後，劇中飾演「大人物」（Mr.Big）的67歲男星克里斯諾斯（Chris Noth）遭到好幾位女性先後控訴性侵 ，莎拉潔西卡派克、辛西亞尼克森、克莉絲汀戴維斯趕快發布聯合聲明表示支持那些女性，金凱特蘿樂得置身事外，就算早先克里斯諾斯曾經公開表示不知道她腦袋在想什麼、稱不希望外界老因為她們的爭執而把莎拉潔西卡派克當成壞人，她也沒興趣再反嗆，打定主意要遠離那些讓她不愉快的人事物。