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「黑寡婦」院線、平台同步上架 損失6億元票房

記者蘇詠智／綜合報導
「黑寡婦」被歐美媒體指因在戲院和影音平台同步推出，戲院票房損失達6億美元。（取材自IMDb）
「黑寡婦」被歐美媒體指因在戲院和影音平台同步推出，戲院票房損失達6億美元。（取材自IMDb）

新冠肺炎疫情讓好萊塢受到長達兩年的衝擊，本來在「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）後就要進入新階段的漫威，因打頭陣的「黑寡婦」（Black Widow）受疫情影響延後一年多上映，整體布局差點被打亂，更由於發行該片的迪士尼臨時決定在採取Disney+和院線同步登場的上片方式，引發女主角（Scarlett Johansson）不滿，雙方打起官司。

根據歐美媒體報導，也難怪當初思嘉莉會心有不甘，因為同步上片後，「黑寡婦」的4K、高畫質檔案迅速在網上流傳，盜版傳遍全球，被盜載超過2000萬次，票房損失約有6億美元，合約上要求照賣座收入分紅的思嘉莉，少賺了多少錢，不用細想都知道很可觀。

疫情期間「院線、影音平台同步登場」是各大電影公司樂於採取的模式，期望拉抬旗下平台的訂戶成長率，靠這方面的收入來彌補戲院票房的不足，結果大都適得其反。經過「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）、「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）等戲院獨家的影片賣座陸續開紅盤，「院線、影音平台同步登場」已經沒有太多太多片子再這樣，至少漫威今年的影片都不會這麼做了。

疫情 漫威 迪士尼

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