「黑寡婦」院線、平台同步上架 損失6億元票房

「黑寡婦」被歐美媒體指因在戲院和影音平台同步推出,戲院票房損失達6億美元。(取材自IMDb)

新冠肺炎疫情 讓好萊塢受到長達兩年的衝擊,本來在「復仇者聯盟:終局之戰」(Avengers: Endgame)後就要進入新階段的漫威 ,因打頭陣的「黑寡婦」(Black Widow)受疫情影響延後一年多上映,整體布局差點被打亂,更由於發行該片的迪士尼 臨時決定在採取Disney+和院線同步登場的上片方式,引發女主角(Scarlett Johansson)不滿,雙方打起官司。

根據歐美媒體報導,也難怪當初思嘉莉會心有不甘,因為同步上片後,「黑寡婦」的4K、高畫質檔案迅速在網上流傳,盜版傳遍全球,被盜載超過2000萬次,票房損失約有6億美元,合約上要求照賣座收入分紅的思嘉莉,少賺了多少錢,不用細想都知道很可觀。

疫情期間「院線、影音平台同步登場」是各大電影公司樂於採取的模式,期望拉抬旗下平台的訂戶成長率,靠這方面的收入來彌補戲院票房的不足,結果大都適得其反。經過「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home)等戲院獨家的影片賣座陸續開紅盤,「院線、影音平台同步登場」已經沒有太多太多片子再這樣,至少漫威今年的影片都不會這麼做了。