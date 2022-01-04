我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

哈利波特搞烏龍 妙麗照片被誤植

記者蘇詠智╱綜合報導
網友眼尖抓出「哈利波特20周年：重返霍格華茲」中引用的小女生照片其實是艾瑪羅勃茲。(取材自推特)
網友眼尖抓出「哈利波特20周年：重返霍格華茲」中引用的小女生照片其實是艾瑪羅勃茲。(取材自推特)

2022元旦話題特別節目「哈利波特20周年：重返霍格華茲」上架後，被眼尖影迷發現扮演「妙麗」的艾瑪華森(Emma Watson)，節目中出現的童年照片竟不是她自己的，而是美國女星艾瑪羅勃茲(Emma Roberts)，製作單位超級糗。最尷尬的是，艾瑪羅勃茲來頭不小，兩個女生之間居然還有微妙的「表姊妹」關係，讓這錯誤更顯離譜。

艾瑪羅勃茲的父親、姑姑在好萊塢都有一席之地，出身自演藝家庭。(取材自IMDb)
艾瑪羅勃茲的父親、姑姑在好萊塢都有一席之地，出身自演藝家庭。(取材自IMDb)

艾瑪華森小小年紀就因主演「哈利波特」(Harry Potter)系列而走紅，艾瑪羅勃茲同樣也是童星出道，雖然目前尚不是超級A咖紅星，卻有個無人不知、無人不曉的姑姑茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)，父親艾瑞克羅勃茲(Eric Roberts)也曾以「滅」(Runaway Train)提名奧斯卡最佳男配角，稱得上是著名演藝世家出身，本身也長得俏麗、甜美，小時候更是可愛，或許因此被「哈利波特20周年：重返霍格華茲」人員誤認為艾瑪華森。

兩個艾瑪不僅年齡相仿、差不到1歲兼撞名，還曾先後和「歡樂合唱團」(Glee)金髮小生寇德歐佛斯崔(Chord Overstreet)交往。艾瑪羅勃茲和寇德約在九年前熱戀，幾年之後，寇德被發現成了艾瑪華森的男友，引起話題。

現在艾瑪羅勃茲已經和「比利·林恩的中場戰事」(Billy Lynn's Long Halftime Walk)男星蓋瑞特荷德倫(Garrett Hedlund)生了兒子，艾瑪華森也與年輕企業家李奧羅賓頓(Leo Robinton)穩定交往中，至於寇德則是成為琳賽蘿涵(Lindsay Lohan)的Netflix聖誕浪漫喜劇的男主角，各有各的幸福。

艾瑪華森近日以「哈利波特20周年：重返霍格華茲」特別節目再度受到矚目。(路透資料...
艾瑪華森近日以「哈利波特20周年：重返霍格華茲」特別節目再度受到矚目。(路透資料照片)

哈利波特 艾瑪華森 提名

上一則

胡歌女星好友曾暴食、催吐3年 水腫被酸不敬業、懷孕

下一則

新垣結衣移居美？宅男心碎「老婆走了怎麼辦」

延伸閱讀

「重返霍格華茲」出糗 艾瑪華森童年照 放成艾瑪羅勃茲

「重返霍格華茲」出糗 艾瑪華森童年照 放成艾瑪羅勃茲
老公曾在哈利波特軋一角 小丑女：早點說，會更早結婚

老公曾在哈利波特軋一角 小丑女：早點說，會更早結婚

「哈利波特」童星群 他最讓人羨慕？娶到影壇女神為妻

「哈利波特」童星群 他最讓人羨慕？娶到影壇女神為妻
哈利波特大團圓 艾瑪華森曝拍「這部續集」時差點退出

哈利波特大團圓 艾瑪華森曝拍「這部續集」時差點退出

熱門新聞

王力宏(左)和李靚蕾的恩愛畫面已成歷史。 取材自微博

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

2022-01-01 18:03
李連杰與老婆利智、兩個女兒一家合照。 （取材自Instagram）

李連杰女兒秀出跨年家宴照 媽媽利智美艷舊照也曝光

2022-01-01 20:05
張庭、林瑞陽夫妻遭凍26億台幣資產。圖／摘自微博

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

2021-12-29 10:10
汪小菲駁斥傳言與張穎穎緋聞，反覆態度飽受網友質疑頻。（取材自微博）

新歡張穎穎截圖外流 再爆汪小菲匯錢給「小四」

2021-12-26 02:30
陳昇病癒開唱，talking又破功了。記者李政龍／攝影

陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去

2021-12-31 14:51
阿諾史瓦辛格纏訟10年的離婚官司近日終於塵埃落定。(路透)

偷吃保母誕私生子 阿諾官司打10年 終於離婚了

2021-12-30 00:00

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻
5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高

紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高