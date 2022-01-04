哈利波特搞烏龍 妙麗照片被誤植

網友眼尖抓出「哈利波特20周年：重返霍格華茲」中引用的小女生照片其實是艾瑪羅勃茲。(取材自推特)

2022元旦話題特別節目「哈利波特 20周年：重返霍格華茲」上架後，被眼尖影迷發現扮演「妙麗」的艾瑪華森 (Emma Watson)，節目中出現的童年照片竟不是她自己的，而是美國女星艾瑪羅勃茲(Emma Roberts)，製作單位超級糗。最尷尬的是，艾瑪羅勃茲來頭不小，兩個女生之間居然還有微妙的「表姊妹」關係，讓這錯誤更顯離譜。

艾瑪羅勃茲的父親、姑姑在好萊塢都有一席之地，出身自演藝家庭。(取材自IMDb)

艾瑪華森小小年紀就因主演「哈利波特」(Harry Potter)系列而走紅，艾瑪羅勃茲同樣也是童星出道，雖然目前尚不是超級A咖紅星，卻有個無人不知、無人不曉的姑姑茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)，父親艾瑞克羅勃茲(Eric Roberts)也曾以「滅」(Runaway Train)提名 奧斯卡最佳男配角，稱得上是著名演藝世家出身，本身也長得俏麗、甜美，小時候更是可愛，或許因此被「哈利波特20周年：重返霍格華茲」人員誤認為艾瑪華森。

兩個艾瑪不僅年齡相仿、差不到1歲兼撞名，還曾先後和「歡樂合唱團」(Glee)金髮小生寇德歐佛斯崔(Chord Overstreet)交往。艾瑪羅勃茲和寇德約在九年前熱戀，幾年之後，寇德被發現成了艾瑪華森的男友，引起話題。

現在艾瑪羅勃茲已經和「比利·林恩的中場戰事」(Billy Lynn's Long Halftime Walk)男星蓋瑞特荷德倫(Garrett Hedlund)生了兒子，艾瑪華森也與年輕企業家李奧羅賓頓(Leo Robinton)穩定交往中，至於寇德則是成為琳賽蘿涵(Lindsay Lohan)的Netflix聖誕浪漫喜劇的男主角，各有各的幸福。