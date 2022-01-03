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老公曾在哈利波特軋一角 小丑女：早點說，會更早結婚

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆艾克利（左）和妻子瑪格蘿比在生活和事業上都是好搭檔。（取材自Instagram）
湯姆艾克利（左）和妻子瑪格蘿比在生活和事業上都是好搭檔。（取材自Instagram）

隨著「哈利波特20周年：重返霍格華茲」（Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts）特別節目的推出，關於這一系列影片的話題再度發燒。在娛樂圈其實有不少「哈利波特」迷，青少年時期都把原著讀得很熟、電影也看了好幾遍，包括珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、亞莉安娜（Ariana Grande）、湯姆霍蘭德（Tom Holland）等，但卻有一個人，不僅瘋狂著迷「哈利波特」，甚至還嫁給了其中一位童星。

「小丑女」瑪格蘿比（Margot Robbie）從不諱言自己是「哈利波特」的大粉絲，曾經整天K著原著小說也不嫌膩，她的丈夫湯姆艾克利（Tom Ackerley），外界本來只知道是在電影圈從是幕後工作，也和她一起製作了「老娘叫譚雅（I, Tonya）」等片，沒想到小時候亦曾在「哈利波特」系列影片軋上一角，雖然是個連名字也沒有、很快一閃即過的角色。

湯姆艾克利（中）曾是「哈利波特：阿茲卡班的逃犯」其中一位史萊哲林的學生。（取材自...
湯姆艾克利（中）曾是「哈利波特：阿茲卡班的逃犯」其中一位史萊哲林的學生。（取材自YouTube）

瑪格曾在訪談秀節目中說道：「我先生曾經在『阿茲卡班的逃犯』（Harry Potter and the Prisoner of Azkaban）亮相，可是他是臨時演員，不仔細看不會注意到。片中跩哥馬份怒氣沖沖走向鷹馬，很不客氣地伸手把擋他路的史萊哲林學生推開，其中一個人就是我的先生。」

儘管湯姆艾克利在「哈利波特」影片幾乎談不上有戲份，卻比絕大多數片中男童星都讓人羨慕，能夠娶到「女神」瑪格蘿比，而瑪格還打趣道：「你如果早點告訴我你演過『哈利波特』，我們會更早結婚。」

哈利波特 電影 小說

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