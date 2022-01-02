好萊塢美魔女超辣 貝琴薩、海耶克大秀性感長腿豐胸

凱特貝琴薩床上秀長腿，臀部呼之欲出。（取材自Instagram）

21世紀美魔女當道，不僅身材、臉蛋保養得宜，完全不輸年紀小她們一半的女子，還因為見多識廣放得開，年輕妹子們做不來的性感姿態，她們做起來渾然天成，更具魅惑威力，比妹子更為火辣。

48歲的凱特 貝琴薩（Kate Beckinsale），年輕時都跟比自己大的男性交往，熟年離婚後開始談起一段又一段的母子戀，卻不讓外界反感，因為本來就長得明豔秀氣的她，具有一種大家閨秀的氣派，沒有煙視媚行的騷味，也因此她再怎麼釋放性感，都不至於顯得低級。跨年期間她發布的美照中秀出大長腿、屁股蛋若隱若現，令人眼光都難以從她身上移開。

莎瑪海耶克戲水，黑色泳裝突顯豐腴的體態。（取材自Instagram）

向來以體態豐滿、上圍傲人著稱的莎瑪海耶克（Salma Hayek），去年在漫威英雄片「永恆族 」（Eternals）飾演領袖，頗具母親的韻味，脫離角色、回復到真實的自己，又再度教人對她的身材不得不讚嘆：薑真的是老的辣。她在社群網站 上發布穿著連身黑泳裝戲水的新照，就算泳裝設計完全沒有要賣弄胴體的意圖，穿在她身上就是超級性感，讓各方目光焦點都定在她的胸口。

伊莉莎白赫莉（右）是DC英雄片中絕對看不到的女超人。（取材自Instagram）

至於一天到晚拍清涼暴露照片的伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley），乾脆在跨年假期扮成性感女超人，和身旁男伴扮演的超人擺出曖昧撩人的動作，DC漫畫英雄片中絕對不會出現這種畫面，也只有她才有這種勇氣發布出來，毫不在意旁人看法。