仍是禁忌？ 妮可基嫚被問阿湯秒動怒

妮可基嫚（左）與湯姆克魯斯曾是世人眼中的最閃亮明星夫妻。（路透資料照片）

曾是好萊塢最閃耀明星夫妻的湯姆克魯斯 （Tom Cruise）與妮可基嫚（Nicole Kidman），婚姻只延續了11年，宣告離異時引起各方關注，妮可一度處於情緒低潮，後來才由於事業翻紅逐漸走出來，並找到人生中的下一個春天，和鄉村樂紅星凱斯厄本（Keith Urban）結婚並生了兩個女兒，她和阿湯的那一段，也成了很久以前的記憶。

直到近日她才知道，世人也許沒那麼健忘。

妮可的新片「成為里卡多之路」（Being the Ricardos）2021年聖假期於亞馬遜 Prime Video上架，她和哈維爾巴登（Javier Bardem）飾演經典喜劇「我愛露西」（I Love Lucy）的主角露西鮑兒（Lucille Ball）、戴西阿納茲（Desi Arnaz），露西和戴西在戲外也是夫妻，然而露西卻發現老公可能背著她出軌。妮可自己也曾經嫁給合演電影 的男星，對於戲裡戲外感情生活不一致早就很熟悉，在接受訪問時不由得脫口而出：「你沒有辦法讓別人按照你希望的來表現，有時候你會愛上的那個人並非與你共度一生的人。我覺得這些都很能讓人感同身受，你可能跟他們會有小孩，可能沒有，但彼此曾經真的相愛。」

這番話聽得記者馬上問道：「妳是在暗指妳的前夫（湯姆克魯斯）嗎？」妮可大驚失色：「我的天啊，不不不，絕對不是！不是這樣，說實話，那個已經都多久之前的事了，並不能和我提到的情況畫上等號，所以當然不是。」

接著她忍不住動怒：「而且我也要請求別這樣子歸類，我覺得這有點性別歧視耶，請問一下哪個男性會被這樣子問？」記者也對她的反應嚇到了，沒想到她和湯姆克魯斯離異已是20年前的事，她還是會有那麼激烈的情緒，顯然湯姆克魯斯對她而言就像是一踩到就可能引爆的地雷，最好碰都不要碰。