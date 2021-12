克里斯諾斯性醜聞危及「慾望城市」續集第2季陷入停擺

克里斯諾斯(左)與莎拉潔西卡派克在「慾望城市」中演了多年感情對手戲。(路透資料照片)

在「慾望城市」(Sex and the City)系列影片中扮演「大人物」的克里斯諾斯(Chris Noth),近日先後被好幾位女性指控性侵 ,他雖發聲明否認,卻得不到大眾採信,也已經被目前還在演出的影集版「私刑教育 」私刑教育踢出主演陣容。外界沒料到的是,「大人物」在「慾望城市」的續篇「慾望城市:華麗下半場」(Sex and the city:And Just Like That)的第一集就被賜死,該劇是否再做下去,卻也因他的醜聞連環爆陷入僵局。

根據「US」雜誌報導,該劇原先在首播後得到不錯迴響,也開始在談是不是再做第2季,不料克里斯諾斯出事,所有人又驚又慌,一切關於第2季的協商都已停擺,大家都還不知道該怎麼面對克里斯醜聞帶來的衝擊。

莎拉潔西卡派克飽受影集中另一半的性醜聞衝擊。(路透資料照片)

這之中,尤以「慾望城市」靈魂人物莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)最感五味雜陳,「US」引述的消息來源指出,莎拉潔西卡派克對該劇及自己扮演的凱莉非常珍視,認為是自己在演藝圈的文化遺產也是代表作,怕克里斯污名毀掉該劇留給觀眾的印象。凱莉是幫助女性的形象,克里斯卻在傷害女性,這些都瞞著她偷偷來,她到現在都還在調適自己的心情,也還沒辦法再去想「慾望城市:華麗下半場」的未來。