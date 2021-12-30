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克里斯諾斯性醜聞危及「慾望城市」續集第2季陷入停擺

記者蘇詠智／即時報導
克里斯諾斯（左）與莎拉潔西卡派克在「慾望城市」中演了多年感情對手戲。（路透資料照片）
克里斯諾斯（左）與莎拉潔西卡派克在「慾望城市」中演了多年感情對手戲。（路透資料照片）

在「慾望城市」(Sex and the City)系列影片中扮演「大人物」的克里斯諾斯(Chris Noth)，近日先後被好幾位女性指控性侵，他雖發聲明否認，卻得不到大眾採信，也已經被目前還在演出的影集版「私刑教育」私刑教育踢出主演陣容。外界沒料到的是，「大人物」在「慾望城市」的續篇「慾望城市：華麗下半場」(Sex and the city：And Just Like That)的第一集就被賜死，該劇是否再做下去，卻也因他的醜聞連環爆陷入僵局。

根據「US」雜誌報導，該劇原先在首播後得到不錯迴響，也開始在談是不是再做第2季，不料克里斯諾斯出事，所有人又驚又慌，一切關於第2季的協商都已停擺，大家都還不知道該怎麼面對克里斯醜聞帶來的衝擊。

莎拉潔西卡派克飽受影集中另一半的性醜聞衝擊。（路透資料照片）
莎拉潔西卡派克飽受影集中另一半的性醜聞衝擊。（路透資料照片）

這之中，尤以「慾望城市」靈魂人物莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）最感五味雜陳，「US」引述的消息來源指出，莎拉潔西卡派克對該劇及自己扮演的凱莉非常珍視，認為是自己在演藝圈的文化遺產也是代表作，怕克里斯污名毀掉該劇留給觀眾的印象。凱莉是幫助女性的形象，克里斯卻在傷害女性，這些都瞞著她偷偷來，她到現在都還在調適自己的心情，也還沒辦法再去想「慾望城市：華麗下半場」的未來。

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