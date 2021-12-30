我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

確診人數太多 中美航班1月面臨全部熔斷

台北老牌飯店 西華2/15熄燈 32年歷史只留回憶

巨石強森拒回「玩命10」 批馮迪索愛操弄、消費保羅

記者陳建嘉／即時報導
巨石強森（右）與馮迪索之間的爭執鬧了多年仍未結束。(圖：UIP提供）
巨石強森（右）與馮迪索之間的爭執鬧了多年仍未結束。(圖：UIP提供）

巨石強森(Dwayne Johnson)、馮迪索(Vin Diesel)合作「玩命關頭」(The Fast and the Furious)系列屢創佳績，但2人卻在片場頻傳不合，巨石強森也缺席「玩命9」演出，日前馮迪索公開向他溫情喊話回歸，還稱他為「小老弟」，此舉再度惹怒強森，讓他在最近專訪中再度否認加入「玩命10」，更直批馮迪索愛操弄，也不滿他一直消費保羅沃克。

巨石強森近期接受「CNN」專訪，被問到是否會回歸「玩命」系列，他立刻提到馮迪索日前的貼文，「我很驚訝，因為我和馮其實早在今年6月就聊過了，不是在網路上哦，是真正面對面」，巨石強森提到自己態度親切且堅定，強調會永遠支持「玩命」系列，也看好這系列會一直成功下去，他也與環球影業的團隊聊過，劇組都支持這個決定，也理解他為何要這麼做。

巨石強森隔空喊話馮迪索，不要再一直消費保羅沃克以及自己的小孩。（取材自Insta...
巨石強森隔空喊話馮迪索，不要再一直消費保羅沃克以及自己的小孩。（取材自Instagram）

巨石強森越說越氣，更提到馮迪索近期發文，就是一種「情緒操弄」，「我很不喜歡他在那篇貼文提到他的小孩，還提到保羅沃克(Paul Walker)的死亡，別把他們扯進來好嗎？我們明明在幾個月就聊過了，也有共識了，我一直都希望能帶著感激，結束我與『玩命』的美妙旅程」，強森也無奈表示，因為馮迪索一再喊話，讓整個情況變得更混亂了。

雖然巨石強森堅信「玩命」系列能持續有好發展，不一定需要他，再加上巨石強森接下來仍有「黑亞當」（Black Adam）、「DC超級寵物軍團」(DC League of Super-Pets)，據傳「玩命」外傳、「叢林奇航」(Jungle Cruise)等電影也將拍攝續集，接下來片約滿滿，短期內確實可能沒機會回歸「玩命關頭10」。

巨石強森 電影

上一則

金雞獎／張藝謀等了18年 再奪最佳導演獎

延伸閱讀

2021全美民選獎出爐 「魷魚遊戲」奪最佳追劇獎

2021全美民選獎出爐 「魷魚遊戲」奪最佳追劇獎
NBA／保羅待3隊 都拿過17連勝 史上第1人

NBA／保羅待3隊 都拿過17連勝 史上第1人
NBA／太陽18連勝啦 保羅籲平常心 3日再戰勇士

NBA／太陽18連勝啦 保羅籲平常心 3日再戰勇士
NBA／布克撕毀籃網 太陽豪取16連勝

NBA／布克撕毀籃網 太陽豪取16連勝

熱門新聞

艾瑪華森是「哈利波特20周年：重返霍格華茲」一大焦點。(取材自YouTube)

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

2021-12-25 19:45
汪小菲駁斥傳言與張穎穎緋聞，反覆態度飽受網友質疑頻。（取材自微博）

新歡張穎穎截圖外流 再爆汪小菲匯錢給「小四」

2021-12-26 02:30
庾恩利聖誕節穿女裝在巴黎慶祝。（取材自Instagram）

伊能靜19歲兒子女裝慶聖誕 被喊「正妹」大方回應

2021-12-25 23:32
張菲評論王力宏。（影片截圖）

張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆

2021-12-23 10:24
張庭、林瑞陽夫妻遭凍26億台幣資產。圖／摘自微博

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

2021-12-29 10:10
王力宏。（取材自微博）

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

2021-12-25 19:22

超人氣

更多 >
前「乾爹」月付2000只須傳簡訊 她嘆：再也沒這麼好的

前「乾爹」月付2000只須傳簡訊 她嘆：再也沒這麼好的
偷吃保母誕私生子 阿諾官司打10年 終於離婚了

偷吃保母誕私生子 阿諾官司打10年 終於離婚了
印度驚現「人面羊」 只有2條腿、全身無毛

印度驚現「人面羊」 只有2條腿、全身無毛
美飛中機票價翻番 華人不問價只搶票回家過年

美飛中機票價翻番 華人不問價只搶票回家過年
張庭傳銷斂財手段 知情人士：買2萬元可加林瑞陽微信

張庭傳銷斂財手段 知情人士：買2萬元可加林瑞陽微信