巨石強森拒回「玩命10」 批馮迪索愛操弄、消費保羅

巨石強森（右）與馮迪索之間的爭執鬧了多年仍未結束。(圖：UIP提供）

巨石強森 (Dwayne Johnson)、馮迪索(Vin Diesel)合作「玩命關頭」(The Fast and the Furious)系列屢創佳績，但2人卻在片場頻傳不合，巨石強森也缺席「玩命9」演出，日前馮迪索公開向他溫情喊話回歸，還稱他為「小老弟」，此舉再度惹怒強森，讓他在最近專訪中再度否認加入「玩命10」，更直批馮迪索愛操弄，也不滿他一直消費保羅沃克。

巨石強森近期接受「CNN」專訪，被問到是否會回歸「玩命」系列，他立刻提到馮迪索日前的貼文，「我很驚訝，因為我和馮其實早在今年6月就聊過了，不是在網路上哦，是真正面對面」，巨石強森提到自己態度親切且堅定，強調會永遠支持「玩命」系列，也看好這系列會一直成功下去，他也與環球影業的團隊聊過，劇組都支持這個決定，也理解他為何要這麼做。

巨石強森隔空喊話馮迪索，不要再一直消費保羅沃克以及自己的小孩。（取材自Instagram）

巨石強森越說越氣，更提到馮迪索近期發文，就是一種「情緒操弄」，「我很不喜歡他在那篇貼文提到他的小孩，還提到保羅沃克(Paul Walker)的死亡，別把他們扯進來好嗎？我們明明在幾個月就聊過了，也有共識了，我一直都希望能帶著感激，結束我與『玩命』的美妙旅程」，強森也無奈表示，因為馮迪索一再喊話，讓整個情況變得更混亂了。

雖然巨石強森堅信「玩命」系列能持續有好發展，不一定需要他，再加上巨石強森接下來仍有「黑亞當」（Black Adam）、「DC超級寵物軍團」(DC League of Super-Pets)，據傳「玩命」外傳、「叢林奇航」(Jungle Cruise)等電影 也將拍攝續集，接下來片約滿滿，短期內確實可能沒機會回歸「玩命關頭10」。