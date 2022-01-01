蜘蛛人狂賣讓湯姆霍蘭德賺翻 片酬狂漲到「8位數」

湯姆霍蘭德演出「蜘蛛人：無家日」後片酬水漲船高。（路透資料照片）

漫威宇宙新片「蜘蛛人 ：無家日」（Spider-Man: No Way Home）全球熱映中，堪稱2021年最成功的電影 之一，演員們也因此身價水漲船高。媒體報導，新一代「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）原本的片酬約100萬美元，現在躍升至8位數，在預算更多的電影中甚至可以拿到2000萬美元的片酬。

過去在漫威電影中擔任主要角色的演員，無一不成為好萊塢頂流明星，「Variety」報導，隨著「蜘蛛人：無家日」票房已突破10億美元，25歲的湯姆霍蘭德也加入高片酬明星行列。消息人士透露，霍蘭德演出「蜘蛛人」系列電影前，片酬約為100萬美元；現在他演出獨立電影可以獲得200至500萬美元的收入，而在其他商業電影中擔任主角則可以賺500萬至1000萬美元，未來片酬更有機會漲到8位數，甚至能在預算更多的大片中拿到2000萬美元酬勞。

湯姆霍蘭德演出「蜘蛛人：無家日」後片酬水漲船高。（取材自IMDb）

此外，「蜘蛛人：無家日」裡頭彩蛋滿滿，包括找來蜘蛛人昔日反派外，還邀請前兩代蜘蛛人聯手抗敵。據傳，杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）這兩代蜘蛛人將繼續在Marvel電影宇宙（MCU）中亮相。據了解，因為多元宇宙的設定，傳二人將會在「Avengers Secret Wars」再度登場，甚至還有更多Marvel作品。

然而「Avengers Secret Wars」目前僅屬傳聞，連Marvel Studios都未確認籌備，只有曾執導「美國隊長3：英雄內戰」（Captain America: Civil War）、「復仇者聯盟 3：無限之戰」（Avengers: Infinity War）及「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers: Endgame）的羅素兄弟（Russo Brothers）聲稱有意回歸執導。