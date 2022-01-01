我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022新年到 紐約時報廣場直播看這邊

蜘蛛人狂賣讓湯姆霍蘭德賺翻 片酬狂漲到「8位數」

娛樂新聞組／綜合報導
湯姆霍蘭德演出「蜘蛛人：無家日」後片酬水漲船高。（路透資料照片）
湯姆霍蘭德演出「蜘蛛人：無家日」後片酬水漲船高。（路透資料照片）

漫威宇宙新片「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）全球熱映中，堪稱2021年最成功的電影之一，演員們也因此身價水漲船高。媒體報導，新一代「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）原本的片酬約100萬美元，現在躍升至8位數，在預算更多的電影中甚至可以拿到2000萬美元的片酬。

過去在漫威電影中擔任主要角色的演員，無一不成為好萊塢頂流明星，「Variety」報導，隨著「蜘蛛人：無家日」票房已突破10億美元，25歲的湯姆霍蘭德也加入高片酬明星行列。消息人士透露，霍蘭德演出「蜘蛛人」系列電影前，片酬約為100萬美元；現在他演出獨立電影可以獲得200至500萬美元的收入，而在其他商業電影中擔任主角則可以賺500萬至1000萬美元，未來片酬更有機會漲到8位數，甚至能在預算更多的大片中拿到2000萬美元酬勞。

湯姆霍蘭德演出「蜘蛛人：無家日」後片酬水漲船高。（取材自IMDb）
湯姆霍蘭德演出「蜘蛛人：無家日」後片酬水漲船高。（取材自IMDb）

此外，「蜘蛛人：無家日」裡頭彩蛋滿滿，包括找來蜘蛛人昔日反派外，還邀請前兩代蜘蛛人聯手抗敵。據傳，杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）這兩代蜘蛛人將繼續在Marvel電影宇宙（MCU）中亮相。據了解，因為多元宇宙的設定，傳二人將會在「Avengers Secret Wars」再度登場，甚至還有更多Marvel作品。

然而「Avengers Secret Wars」目前僅屬傳聞，連Marvel Studios都未確認籌備，只有曾執導「美國隊長3：英雄內戰」（Captain America: Civil War）、「復仇者聯盟3：無限之戰」（Avengers: Infinity War）及「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers: Endgame）的羅素兄弟（Russo Brothers）聲稱有意回歸執導。

蜘蛛人 電影 復仇者聯盟

上一則

鹿晗、關曉彤同地取景 網友調侃有如婚紗照

下一則

羅志祥真的哭了 復出首秀有內幕 徹夜未眠爆大喜訊

延伸閱讀

史蒂芬史匹伯不敵蜘蛛人 好萊塢電影「討好年輕人」

史蒂芬史匹伯不敵蜘蛛人 好萊塢電影「討好年輕人」
蜘蛛人「女高男矮」熱戀 不在意外界酸言

蜘蛛人「女高男矮」熱戀 不在意外界酸言
身高不到175男生「行房率更高」？蜘蛛人被發現也按讚

身高不到175男生「行房率更高」？蜘蛛人被發現也按讚
疫情後首部票房破10億美元 「蜘蛛人」再創驚世紀錄

疫情後首部票房破10億美元 「蜘蛛人」再創驚世紀錄

熱門新聞

艾瑪華森是「哈利波特20周年：重返霍格華茲」一大焦點。(取材自YouTube)

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

2021-12-25 19:45
汪小菲駁斥傳言與張穎穎緋聞，反覆態度飽受網友質疑頻。（取材自微博）

新歡張穎穎截圖外流 再爆汪小菲匯錢給「小四」

2021-12-26 02:30
庾恩利聖誕節穿女裝在巴黎慶祝。（取材自Instagram）

伊能靜19歲兒子女裝慶聖誕 被喊「正妹」大方回應

2021-12-25 23:32
張庭、林瑞陽夫妻遭凍26億台幣資產。圖／摘自微博

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

2021-12-29 10:10
王力宏。（取材自微博）

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

2021-12-25 19:22
王力宏形象跌落谷底。圖／宏聲音樂提供

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

2021-12-26 09:32

超人氣

更多 >
Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能
紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約
陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去

陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去
「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議
5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博

5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博