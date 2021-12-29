惹怒跨性別被切割？「重返霍格華茲」不見JK羅琳

2022年元旦即將在HBO GO上架的「哈利波特20周年：重返霍格華茲」特別節目受到全球粉絲高度期待，不過許多人注意到原著作者JK羅琳的缺席，外界猜測原因正是她之前惹怒跨性別族群的言論所致。(路透)

2022年元旦即將在HBO GO上架的「哈利波特 20周年：重返霍格華茲」哈利波特20周年：重返霍格華茲特別節目受到全球粉絲高度期待，不過許多人注意到原著作者JK羅琳（JK Rowling）的缺席，外界猜測原因正是她之前惹怒跨性別 族群的言論所致。

BBC報導，20周年特別節目中可以看到過去主要演員丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、艾瑪華森（Emma Watson）和魯伯格林特（Rupert Grint）與其他演員團聚，但羅琳並沒有一起出現。

雖然飾演「海格」的演員羅比科爾特蘭（Robbie Coltrane）等部分演員有在採訪中提到羅琳，但羅琳本人只有在一些2019年錄製的片段中「短暫出現」。羅琳缺席的原因尚未得到製片商華納兄弟或HBO的官方證實。

20周年特別節目中可以看到過去主要演員丹尼爾雷德克里夫、艾瑪華森和魯伯格林特與其他演員團聚，但羅琳並沒有一起出現。(取材自推特)

羅琳先前堅稱「變性女性和天生生理女性不一樣」，此番言論徹底惹怒跨性別者，之後哈利波特系列電影 中的演員紛紛發出聲明反對羅琳。自此之後羅琳任何活動都遭到跨性別族群抵制，讓包括系列最新電影「怪獸與鄧不利多的秘密」、舞台劇「哈利波特：被詛咒的孩子」電影版和此次20周年特別節目的宣傳都幾乎不見羅琳身影。

記者鮑爾（Ed Power）指出「羅琳的重要性被低估了」，他表示。「即使是麻瓜也能輕易聯想到，這與電影系列演員對羅琳的公開譴責有關」。