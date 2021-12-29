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史蒂芬史匹伯不敵蜘蛛人 好萊塢電影「討好年輕人」

編譯湯淑君／綜合外電
「蜘蛛人：無家日」迄今全球總票房已突破10億美元。（美聯社）
「蜘蛛人：無家日」迄今全球總票房已突破10億美元。（美聯社）

縱有巨星擔綱、佳評如潮、發片以大銀幕優先，影星威爾史密斯（Will Smith）主演的「王者理查」（King Richard）、名導史蒂芬史匹伯（Steven Spielberg）掌鏡的「西城故事」（West Side Story）票房仍慘澹，遠不如「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）賣座，令人質疑未來好萊塢是否會繼續發行迎合成年人口味的電影

本月稍早，「蜘蛛人：無家日」以美、加地區2.6億美元賣座佳績，締造首周末票房次高紀錄，迄今全球總票房已突破10億美元。對照下，「王者理查」首周末票房僅570萬美元，「西城故事」不過1000萬美元。

華爾街日報報導，上述結果證明，即使是預算較低的超級英雄電影，民眾仍願意現身戲院觀賞；年紀較長者則仍對出門看電影裹足不前。事實上，2021年的賣座片，像是「蜘蛛人」和風格近似的「黑寡婦」（Black Widow）及「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），都投年輕人所好。全年票房因目標觀眾年齡層有別而相差這麼大，實屬罕見——僅一部成年人導向劇情片，「Gucci：豪門謀殺案」（House of Gucci），躋身2021全年總票房前30名。

在美國七個州經營21座影城、總計有226個放映廳的Studio Movie Grill（SMG）副總裁赫奇森表示，年輕電影常客回流了，但還喚不回一年看一、兩部片，沒看也無所謂的觀眾。

新冠變種病毒Omicron迅速傳播，可能使年齡較長的觀眾對出門觀影更裹足不前。耶誕長周末期間，「蜘蛛人：無家日」仍一枝獨秀，票房高踞破紀錄水準。

電影 蜘蛛人 變種病毒

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