史蒂芬史匹伯不敵蜘蛛人 好萊塢電影「討好年輕人」

「蜘蛛人:無家日」迄今全球總票房已突破10億美元。(美聯社)

縱有巨星擔綱、佳評如潮、發片以大銀幕優先,影星威爾史密斯(Will Smith)主演的「王者理查」(King Richard)、名導史蒂芬史匹伯(Steven Spielberg)掌鏡的「西城故事」(West Side Story)票房仍慘澹,遠不如「蜘蛛人 :無家日」(Spider-Man: No Way Home)賣座,令人質疑未來好萊塢是否會繼續發行迎合成年人口味的電影 。

本月稍早,「蜘蛛人:無家日」以美、加地區2.6億美元賣座佳績,締造首周末票房次高紀錄,迄今全球總票房已突破10億美元。對照下,「王者理查」首周末票房僅570萬美元,「西城故事」不過1000萬美元。

華爾街日報報導,上述結果證明,即使是預算較低的超級英雄電影,民眾仍願意現身戲院觀賞;年紀較長者則仍對出門看電影裹足不前。事實上,2021年的賣座片,像是「蜘蛛人」和風格近似的「黑寡婦」(Black Widow)及「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),都投年輕人所好。全年票房因目標觀眾年齡層有別而相差這麼大,實屬罕見——僅一部成年人導向劇情片,「Gucci:豪門謀殺案」(House of Gucci),躋身2021全年總票房前30名。

在美國七個州經營21座影城、總計有226個放映廳的Studio Movie Grill(SMG)副總裁赫奇森表示,年輕電影常客回流了,但還喚不回一年看一、兩部片,沒看也無所謂的觀眾。

新冠變種病毒 Omicron迅速傳播,可能使年齡較長的觀眾對出門觀影更裹足不前。耶誕長周末期間,「蜘蛛人:無家日」仍一枝獨秀,票房高踞破紀錄水準。