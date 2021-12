回顧2021年度娛樂新聞：明星戀愛滿屋 男神人設塌房

(路透、取材自Instagram、美聯社、本報資料照片)

2021年因為疫情成了很特別的年,這期間,演藝圈有人不幸確診,也有人因為疫情導致幸福破滅而離婚,但也有人因此更確定未來要攜手走人生路,還有性騷、也有醜聞,本報特地整理出年度大新聞,每一則發生的當下都讓人無比震驚,但悲歡離合、喜怒哀樂成就了人生滋味,在這歲末年終,也令人回味。

他們好事連連

邱澤(左)、許瑋甯(右)主演「當男人戀愛時」假戲真做。(本報資料照片)

邱澤、許瑋甯 閃婚

喜事連連的一年,台灣演員邱澤、許瑋甯因主演電影「當男人戀愛時」結緣,宣傳過程就被傳出假戲真做,但兩人卻始終沒正面承認,直到12月10日拋出震撼彈,他們PO出合照、曬出超大顆鑽戒承認已經結婚,整個娛樂圈都是祝福。

日本「女神」新垣結衣(左)、星野源(右)因合作日劇「月薪嬌妻」假戲真做。圖為劇照。(取材自月薪嬌妻推特)

星野源、新垣結衣 結縭

日本也有一位女神嫁掉,同樣也是假戲真做,演員新垣結衣與演歌雙棲的星野源因合演「月薪嬌妻」結緣,今年5月閃電宣布結婚,消息一出網路掀起一片男性心碎崩潰潮,而網路更流傳每當日本大咖女星結婚,日股就會下跌,結果隔天日股開低,一度跌逾200點。

韓星玄彬(左)、孫藝真(右)年初認愛,轟動南韓演藝圈。(圖:Netflix提供)

玄彬、孫藝真 認愛

南韓演員玄彬、孫藝真認愛,隨著浪漫韓劇「愛的迫降」暴紅,男女主角玄彬、孫藝真的曖昧互動也受到影迷關注,原本從未親口承認,卻於今年元旦再度被拍到甜蜜約會,兩人經紀公司在經過協調確認後,口徑一致,「兩人在電視劇播完後發展成戀人關係」。隨後玄彬、孫藝真何時會結婚、買房也成為南韓演藝圈熱門話題之一。

珍妮佛羅培茲(右)與班艾佛列克(左)今年上演世紀復合。(取材自Instagram)

小班、翹臀珍 復合

美國女星「翹臀珍」珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)與未婚夫A-Rod在4月分手,5月就與也曾論及婚嫁的舊愛男星「小班」班艾佛列克復合。兩人2002年時打得火熱,一度訂婚,但2004年分手,後來兩人情史各自精彩,也都結過婚,兜兜轉轉終於在今年上演世紀復合,公開放閃豪不避諱。7月羅培茲生日時,正式在Instagram上官宣認愛。

「小甜甜」布蘭妮今年終於不再受到父親的監護控制,拿回自己的人生主導權。(美聯社)

布蘭妮 重獲自由

曾經叱吒樂壇的美國歌手「小甜甜」布蘭妮(Britney Spears),2007年時在公開場合精神崩潰,行徑脫序,自隔年起,父親在法院的批准下進行監管行動,全面掌控女兒大小事,歷經13年,今年11月12日,布蘭妮父親的監護人身分正式被解除,也不再具有財產管理人的身分,布蘭妮終於恢復自由。

派瑞絲希爾頓(左)的戀情多次走到訂婚就沒下文,終於在今年成功撐到辦婚禮。(取材自Instagram)

派瑞絲 終於結婚

今年40歲的希爾頓集團千金派瑞絲希爾頓(Paris Hilton)11月與創業投資家卡特瑞恩(Carter Reum)結婚。她過去曾有三次訂婚,但都沒能走到舉行婚禮的那一天,這次終於成功舉辦豪華婚禮,過去還是她「跟班」的金卡戴珊(Kim Kardashian)也是嘉賓。

他們醜聞上身

王力宏(右)和李靚蕾(左)今年宣布離婚,並引發後續一連串「蕾神之錘」風波,公開曬恩愛的畫面已成過往。(本報資料照片)

王力宏 形象崩壞

金曲歌王王力宏12月15日在臉書坦言和妻子李靚蕾 決定離婚。隔兩天深夜,李靚蕾在Instagram留下4538字長文,揭發王力宏混亂的男女關係,不但召妓、帶女生過夜,而且「每個城市都有個砲友,「蕾神之槌」讓王的優質形象崩毀。

之後歷經王力宏爸爸發長文、沉默兩天的王力宏發聲明反擊,卻都換來李靚蕾再發千字文駁斥,因為條理清晰的文字與佐證兼具,讓輿論一面倒支持李靚蕾,戲稱王爸「提油救火」、王力宏使出「宏荒之力」也沒用,逼得王力宏20日終究認輸,表明不再解釋、辯解,承諾過戶給李靚蕾豪宅,並宣告暫時退出演藝圈。李靚蕾也在23日發聲明表示「紛紛擾擾劃下一個句點」。

主線劇情看似暫告一段落,但支線劇情「誰與王力宏有一腿?」卻難落幕,牽扯女星包括徐若瑄、張惠妹、舒淇及By2妹妹Yumi等人,其中Yumi因有疑似對話截圖,殺傷力最大,甚至驚傳試圖吞藥輕生。不知這齣大戲還會有什麼劇情?

好萊塢明星亞歷鮑德溫在片場誤殺攝影師。(美聯社)

鮑德溫 誤殺攝影

好萊塢資深男星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)在拍攝新片「Rust」時,因道具槍擊發出子彈而誤殺烏克蘭裔攝影指導哈莉娜哈奇斯(Halyna Hatchyns),事件引發片場安全與工作環境保障的爭議,而案件調查至今,每一位工作人員都否認有將子彈放進槍裡,鮑德溫甚至在事後受訪時說自己「沒扣板機」,讓這場意外更加撲朔迷離。

資深好萊塢演員克里斯諾斯被四名女子指控性侵。(取材自Instagram)

諾斯 被控性侵

年底震撼彈莫過於「慾望城市」(Sex and the City)中扮演「大人物」的克里斯諾斯(Chris Noth)被四名女子接連控性侵;他在美國影視圈發展超過30年,形象向來正面,沒人料到他私下居然會對女性用強,而其中兩位女子都提到被他在鏡子前面蹂躪,讓外界首度得知他的性癖好。

克里斯諾斯雖然稱自己絕對沒性侵,但「慾望城市」幾位主角已發聲明和他切割,他也被逼退出其他演出的影集。

亞裔打進主流

趙婷在今年成為首位獲得奧斯卡最佳導演獎的亞裔女性。(路透)

趙婷 獲奧斯卡

中國出生的華裔導演趙婷(Chloé Zhao)4月以「無依之地」(Nomadland)勇奪奧斯卡最佳導演獎,成為亞裔女性第一人獲得此殊榮。

劉思慕主演漫威首部華裔英雄電影「尚氣」。(截取自專訪視頻)

「尚氣」票房亮眼

漫威首部華人英雄電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)9月在北美上映,首周就在美國開出票房大紅盤、四天賣座達9000萬美元,也創下史上勞工節周末新片最佳成績,原本不被看好的男主角劉思慕揚眉吐氣。

「魷魚遊戲」在全球熱播,成為今年最熱門的影集之一。(取材自自Netflix)

「魷魚遊戲」風靡全球

南韓影集「魷魚遊戲」(Squid Game)全球暴紅,劇中的遊戲與服裝引發模仿熱潮,成為今年萬聖節最熱門的裝扮主題。不過,該劇的暴力血腥劇情,也引發校園霸凌事件,紐約州甚至有學校禁止師生在校園內模仿。