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「花神咖啡館」58歲加拿大名導尚馬克瓦利去世

記者蘇詠智／綜合報導
加拿大名導演尚馬克瓦利猝逝，享年58歲。（路透資料照片）
加拿大名導演尚馬克瓦利猝逝，享年58歲。（路透資料照片）

以「花神咖啡館」（Café de Flore）、「愛瘋狂」（YVES SAINT LAURENT：L’Amour Fou）等片受到觀眾喜愛的加拿大名導尚馬克瓦利（Jean-Marc Vallee)），傳出在魁北克市郊的小屋中去世，享年58歲，目前死因尚未公布。

尚馬克瓦利在加拿大法語區的蒙特婁出生、成長，因描述年輕男同志在在1960、70年代對於同性戀者排斥氣氛中生活經歷的「愛瘋狂」獲得加國電影大獎的肯定，也就此崛起，之後拍攝多部知名影片，包括反應非常好的「花神咖啡館」、讓馬修麥康納（Matthew McConaughey）和傑瑞李托（Jared Leto）雙雙奪下奧斯卡獎的「藥命俱樂部」（Dallas Buyers Club）等。

他因為執導「那時候，我只剩下勇敢」（Wild）與女主角瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）建立步錯情誼，之後瑞絲再找他與妮可基嫚（Nicole Kidman）合作HBO影集「美麗心計」（Big Little Lies），果真叫好叫座，在2017年金球獎與艾美獎大放異彩，也讓尚馬克瓦利捧回最佳導演獎（艾美獎）。

對於他的猝逝，親友都感到震驚，他留下兩個兒子艾力克斯與艾彌爾，前年7月播畢的「美麗心計」第二季成為他的遺作。

尚馬克瓦利從拍MV起家，1990年代執導多部短片頗受好評，1995年推出第一部長片「黑名單」（Liste noire），在加拿大叫好叫座。之後，尚馬克瓦利佳作迭出，並屢獲影展大獎肯定。 愛蜜莉布朗（Emily Blunt）主演的「維多莉亞女王：風華絕代」（The Young Victoria）以服裝、化妝獲得各大影展提名，並拿到一座奧斯卡獎。

奧斯卡獎 加拿大 艾美獎

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