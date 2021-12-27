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「美麗心計」加拿大名導尚馬克瓦利 58歲去世

記者蘇詠智／綜合報導
加拿大名導演尚馬克瓦利猝逝，享年58歲。（路透資料照片）
加拿大名導演尚馬克瓦利猝逝，享年58歲。（路透資料照片）

以「花神咖啡館」（Cafe de flore）、「愛瘋狂」（C.R.A.Z.Y.）等片受到國際肯定的加拿大名導尚馬克瓦利（Jean-Marc Vallée），傳出在魁北克市郊的小屋中去世，享年58歲，目前死因尚未公布。

尚馬克瓦利在加拿大法語區的蒙特婁出生、成長，因描述年輕男同志在在196、70年代對於同性戀者排斥氣氛中生活經歷的「愛瘋狂」獲得加國電影大獎的肯定，也就此崛起，之後拍攝多部知名影片，包括「花神咖啡館」、讓馬修麥康納（Matthew McConaughey）和傑瑞李托（Jared Leto）雙雙奪下奧斯卡獎的「藥命俱樂部」（Dallas Buyers Club）等。

尚馬克瓦利因為執導「那時候，我只剩下勇敢」（Wild）與女主角瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）相識，之後瑞絲再找他與妮可基嫚（Nicole Kidman）合作HBO影集「美麗心計」（Big Little Lies），果真叫好叫座，勇奪一堆大獎，他反而是因為這齣小螢幕的作品拿到美國導演工會獎，而非任何一部電影作品。

對於他的猝逝，親友都感到震驚，他留下兩個兒子艾力克斯與艾彌爾，前年7月播畢的「美麗心計」第2季成為他的遺作。

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