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詹姆斯法蘭柯遭控小王 捲強尼戴普家暴案 被傳喚作證

記者蘇詠智／綜合報導
詹姆斯法蘭柯性醜聞纏身，演藝事業大受影響。（路透資料照片）
詹姆斯法蘭柯性醜聞纏身，演藝事業大受影響。（路透資料照片）

曾經入圍奧斯卡金像獎、主持過典禮也一度事業被看好的詹姆斯法蘭柯（JamesFranco），因為連串性愛醜聞在演藝圈地位一落千丈。近日他終於坦承和學生有性關係、呼應了她們對他提出的「性剝削」訴訟，卻仍被批「避重就輕」、沒有誠意，而現在又有新的麻煩上門：法院據報已送達傳票，要他在強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的5000萬美元官司中以證人身分應訊。

強尼本來在影壇呼風喚雨，因安珀堅稱是家暴受害者，兩人離異後安珀主演「水行俠」（Aquaman）行情上揚，強尼卻被面臨被封殺的危機，直到安珀坦言自己對強尼動粗、疑似撒謊的證據被找到，強尼才燃起鬥志，要向安珀討回公道。去年兩人在倫敦法庭大戰，強尼就曾把詹姆斯法蘭柯扯進來，因監視錄影帶拍到安珀自稱被強尼打傷的爭執後，詹姆斯和她同搭電梯上樓離去，待了24小時，強尼認為安珀是否有受傷，詹姆斯應是目擊證人。

詹姆斯法蘭柯（右）和安珀赫德被懷疑演出「阿德拉爾日記」時假戲真做。（取材自IMD...
詹姆斯法蘭柯（右）和安珀赫德被懷疑演出「阿德拉爾日記」時假戲真做。（取材自IMDb）

過去強尼就懷疑過詹姆斯和安珀的關係，坦承很嫉妒詹姆斯，不解為何安珀與詹姆斯合演「菠蘿快遞」（Pineapple Express）時還抱怨他是個很愛藉機占女生便宜的色狼，沒兩年又和他合演「阿德拉爾日記」（The Adderall Diaries），突然關係大改善，甚至令自己感到有被小王介入的威脅，深信詹姆斯在「家暴」事件後馬上現身陪伴安珀，真相絕對不單純。

而對詹姆斯來說，此時多一事肯定不如少一事，可惜傳票已到、推都推不掉，過去的風流浪蕩終於有麻煩上身的一天。強尼和安珀官司將於明年4月於美國維吉尼亞州展開12天的審訊。

安珀赫德（左）和詹姆斯法蘭柯在「阿德拉爾日記」演一對。（取材自IMDb）
安珀赫德（左）和詹姆斯法蘭柯在「阿德拉爾日記」演一對。（取材自IMDb）
強尼戴普（右）和安珀赫德的家暴官司還沒結束。（路透資料照片）
強尼戴普（右）和安珀赫德的家暴官司還沒結束。（路透資料照片）

家暴 傳票 維吉尼亞州

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