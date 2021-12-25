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北美聖誕票房大戰 蜘蛛人穩坐冠軍 打趴基努李維

記者蘇詠智／綜合報導
「蜘蛛人：無家日」全球票房已破8億美元，仍穩坐北美賣座冠軍。（取材自IMDb）
「蜘蛛人：無家日」全球票房已破8億美元，仍穩坐北美賣座冠軍。（取材自IMDb）

今年北美聖誕節電影票房大戰非常熱鬧，搶先推出的「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）6天賣座已破3.5億美元，而新上檔的「歡樂好聲音2」（Sing 2）、「駭客任務：復活」（The Matrix Resurrections）、「金牌特務：金士曼起源」（The King's Man）雖然也都是受矚目大片，首日票房數字仍和「蜘蛛人：無家日」有段明顯距離，「蜘蛛人」應可穩坐北美聖誕檔賣座冠軍。

北美票房表現深受新冠肺炎疫情影響，今年幾度反轉，初夏時短暫露出有望終結的曙光，夏末後隨著Delta變種病毒再次拉高感染率，一度又下滑。隨著一堆重量級大片按原定計畫上映，市場熱度勉強維持住，結果當聖誕巨片準備登場，又冒出傳染力更高的Omicron變種。

還好從票房反應來看，「蜘蛛人：無家日」幾乎沒受任何打擊，聖誕假期開跑的22日，北美單日票房達2780萬美元，全球累積賣座更在中國不確定是否上映的情況下，不到兩周已突破8億美元，極有機會擠下中國大片「長津湖」登上全球年度最賣座影片寶座。

「駭客任務：復活」北美上映首日票房暫居第3名。（取材自IMDb）
「駭客任務：復活」北美上映首日票房暫居第3名。（取材自IMDb）

「駭客任務：復活」因訴求的群眾較年長，他們比年輕影迷對重回戲院更猶豫，北美上映首日票房640萬美元，不敵「蜘蛛人」，也不是單日票房破800萬美元的「歡樂好聲音2」對手，暫居第3名。而「金牌特務」系列前傳「金士曼起源」，主角陣容大翻新，又設定在一次大戰的年代，北美單日票房227萬美元，還有成長空間。

「歡樂好聲音2」在北美上映首日票房還不錯。（取材自IMDb）
「歡樂好聲音2」在北美上映首日票房還不錯。（取材自IMDb）

蜘蛛人 駭客 變種病毒

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