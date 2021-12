「蜘蛛人」三代同堂 漫威官網自爆雷？霍蘭德語帶玄機

「蜘蛛人:無家日」全球票房狂賣。(圖:索尼提供)

「蜘蛛人 :無家日」(Spider-Man: No Way Home)全球狂賣,因為劇情爆點極多,許多影迷都建議得第一時間進場,才不會被其他人劇透失去驚喜,由於漫威 官方網站突然釋出前2代蜘蛛人角色介紹,分別為「好鄰居蜘蛛人」以及「驚奇蜘蛛人」,讓人猜測是否暗示陶比麥奎爾(Tobey Maguire)、安德魯加菲(Andrew Garfield),質疑漫威影業可能主動爆雷?

雖然漫威官方網站並未對外回應,不過該片男主角湯姆霍蘭德(Tom Holland)最近受訪時,倒是語帶玄機,「陶比、安德魯都是非常親切的大哥哥,能認識他們是件非常美妙的事」,至於「甜茶」提摩西查勒梅(Timothee Chalamet)曾試鏡「蜘蛛人」一角,最終敗給湯姆,湯姆另被問及,未來有沒有可能,讓提摩西在「蜘蛛人4」加盟演反派「綠惡魔二世」,湯姆也同樣大讚,「他會是一個很好的反派」。

漫威也打鐵趁熱,近期釋出「奇異 博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)的預告,電影將緊接在「蜘蛛人:無家日」之後,讓奇異博士繼續對抗多重宇宙的危險反派,「緋紅女巫」(Elizabeth Olsen)也將在片中演出。

雖然「蜘蛛人:無家日」集結過往眾多反派,但當年演出「綠惡魔二世」的影帝詹姆斯法蘭柯(James Franco)卻無緣回歸,他先前受性騷擾事件影響,已消失影壇4年,他日前在Podcast節目訪談中表示,曾在教導表演時,與學生發生關係,似乎希望未來還能有回歸影壇的機會。