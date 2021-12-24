「蜘蛛人」三代同堂 漫威官網自爆雷？霍蘭德語帶玄機

「蜘蛛人：無家日」全球票房狂賣。（圖：索尼提供）

「蜘蛛人 ：無家日」（Spider-Man: No Way Home）全球狂賣，因為劇情爆點極多，許多影迷都建議得第一時間進場，才不會被其他人劇透失去驚喜，由於漫威 官方網站突然釋出前2代蜘蛛人角色介紹，分別為「好鄰居蜘蛛人」以及「驚奇蜘蛛人」，讓人猜測是否暗示陶比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲（Andrew Garfield），質疑漫威影業可能主動爆雷？

雖然漫威官方網站並未對外回應，不過該片男主角湯姆霍蘭德（Tom Holland）最近受訪時，倒是語帶玄機，「陶比、安德魯都是非常親切的大哥哥，能認識他們是件非常美妙的事」，至於「甜茶」提摩西查勒梅（Timothee Chalamet）曾試鏡「蜘蛛人」一角，最終敗給湯姆，湯姆另被問及，未來有沒有可能，讓提摩西在「蜘蛛人4」加盟演反派「綠惡魔二世」，湯姆也同樣大讚，「他會是一個很好的反派」。

漫威也打鐵趁熱，近期釋出「奇異 博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）的預告，電影將緊接在「蜘蛛人：無家日」之後，讓奇異博士繼續對抗多重宇宙的危險反派，「緋紅女巫」（Elizabeth Olsen）也將在片中演出。

雖然「蜘蛛人：無家日」集結過往眾多反派，但當年演出「綠惡魔二世」的影帝詹姆斯法蘭柯（James Franco）卻無緣回歸，他先前受性騷擾事件影響，已消失影壇4年，他日前在Podcast節目訪談中表示，曾在教導表演時，與學生發生關係，似乎希望未來還能有回歸影壇的機會。