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基努李維變了 為新片「駭客任務」 高調跑宣傳

記者陳建嘉／綜合報導
基努李維、凱莉安摩絲在「駭客任務：復活」繼續攜手合作。（圖：華納兄弟提供）
基努李維、凱莉安摩絲在「駭客任務：復活」繼續攜手合作。（圖：華納兄弟提供）

基努李維（Keanu Reeves）、凱莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）回歸科幻動作片「駭客任務：復活」(The Matrix Resurrections)甫一上映就獲得熱烈迴響，由於這系列是基努李維的代表作之一，他相當看重，也一改平時低調作風，勤上節目宣傳，親切回答各問題，就連有主持人提到他多年前落寞坐在公園長凳上吃東西的照片，他也大器說：「我只是單純在吃三明治啊。」

基努李維還登上好友茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）的YouTube頻道，茱兒更自爆基努就曾開重機載她兜風，「你讓我感受到自由，讓我更熱愛生活」，基努也親切表示，感謝茱兒多年的相伴，並提到自己最愛的就是表演，「我喜歡透過演戲來說故事，這讓我們的世界變更美好…這真的很有趣，我很感激我的工作就是我最愛的事」。

「駭客任務：復活」因為劇情設定，「莫斐斯」與「史密斯探員」無法讓勞倫斯費許朋（Laurence Fishburne）、雨果威明(Hugo Weaving)回歸，改由年輕版的葉海亞阿巴杜馬汀二世（Yahya Abdul-Mateen II）、強納森葛洛夫（Jonathan Groff）接替演出，女主角凱莉安摩絲則在美媒「UNILAD」採訪中表達她的遺憾，「真的很可惜，但這是導演的想法，我們當然很愛勞倫斯與雨果，一直都很喜歡他們」。

「駭客任務：復活」承襲前三集，一樣有濃厚的東方武術風格。（圖：華納兄弟提供）
「駭客任務：復活」承襲前三集，一樣有濃厚的東方武術風格。（圖：華納兄弟提供）
基努李維在「駭客任務：復活」繼續大展拳腳功夫。（圖：華納兄弟提供）
基努李維在「駭客任務：復活」繼續大展拳腳功夫。（圖：華納兄弟提供）

基努李維 駭客 導演

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