我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

詹姆斯法蘭科認與學生上床 自爆性成癮困擾多年

娛樂新聞組／綜合報導
好萊塢男星詹姆斯法蘭科承認與學生上床。性成癮困擾多年。(路透資料照片)
好萊塢男星詹姆斯法蘭科承認與學生上床。性成癮困擾多年。(路透資料照片)

好萊塢男星詹姆斯法蘭科（James Franco）日前坦承曾與其創辦的表演學校的學生上床，還自爆性成癮，近年持續在改善問題。

中央社報導，43歲的詹姆斯法蘭科在Podcast節目The JessCagle Podcast訪談中表示，確曾在教學時「和學生上床，而那是錯的」。他還說，自己辦學的初衷，並非為了性目的誘騙女性。

「我當時以為那是兩情相悅，那時我腦子不清楚。」

近4年前，洛杉磯時報報導五名女性指控詹姆斯法蘭科對她們有不當行為後，詹姆斯法蘭科第一次長篇回應指控。

洛時披露上述指控後，2019年10月，兩名女性對詹姆斯法蘭科提出民事訴訟，指控他對所創辦的表演學校學生剝削，還誘騙年輕女性拍攝露骨的性場景。

詹姆斯法蘭科表示，戒除年輕時的酒癮後變成性成癮，「這是非常有效的藥，我成癮20多年，靠這個我可以不用喝酒」。

詹姆斯法蘭科2011年曾共同主持奧斯卡頒獎典禮，2012年曾以電影「127小時」（127 Hours）入圍奧斯卡影帝。

根據洛杉磯高等法院文件，他今年同意以220萬美元和解2019年的民事官司。

詹姆斯法蘭科也在podcast節目中表示，2016年後性成癮問題漸漸好轉。他說，遭人指控後他「做了很多功課」，「漸漸改變了我」，「我沒想要傷害人」。

奧斯卡 洛杉磯 入圍

上一則

Yumi被指假輕生 BY2工作人員譴責造謠

下一則

力挺愛妻 徐若瑄老公發聲：我相信她

延伸閱讀

好萊塢男星詹姆斯法蘭科 自爆性成癮 承認與學生上床

好萊塢男星詹姆斯法蘭科 自爆性成癮 承認與學生上床
馬斯克稱已賣出10%特斯拉持股 痛批加州萬萬稅

馬斯克稱已賣出10%特斯拉持股 痛批加州萬萬稅
住院（六）

住院（六）
出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告

出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告

熱門新聞

王力宏和老婆李靚蕾婚變後再掀波瀾。圖／擷自臉書

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

2021-12-17 11:27
李靚蕾大刀砍向王力宏。(本報資料照片)

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

2021-12-19 12:43
王力宏、李靚蕾結婚進度神快。(取材自微博)

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

2021-12-18 20:13
李靚蕾。（取材自Instagram）

拋棄律師未婚夫嫁王力宏？李靚蕾等了8年終於回應

2021-12-18 22:42
王力宏今天匆匆返台。 圖／桃園機場記者聯誼會提供

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

2021-12-18 10:17
在李靚蕾連番猛攻之下，王力宏致歉。（本報資料照片）

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

2021-12-19 23:28

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗