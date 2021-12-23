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疫情攪局 山繆傑克森的奧斯卡終身成就獎 還要再等

中央社／洛杉磯23日綜合外電
山繆傑克森。（路透）
山繆傑克森。（路透）

Omicron變異株疫情持續擴散，引發各界對全球恐面臨新一波疫情的擔憂，奧斯卡榮譽獎（終身成就獎）今天成為最新一場因疫情而延期的好萊塢盛會。

美國知名影星山繆傑克森（Samuel L. Jackson）、丹尼葛洛佛（Danny Glover）、挪威女星麗芙烏曼（Liv Ullmann）以及美國女演員兼導演伊蓮梅（Elaine May）原本將在下個月的典禮中，獲頒向他們職業生涯致敬的主席獎（Governors Awards）。

美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）發表聲明說：「我們做出了艱難的決定，變更在明年1月15日舉行主席獎頒獎典禮的計畫。」

「考慮到有關這些變異株的不確定性、以及可能對我們社區造成的影響，我們認為這是對獲獎者和賓客最好且最安全的決定。」

影藝學院表示，稍後再擇日公布這次主席獎「重新安排的頒獎計畫」，至於奧斯卡頒獎典禮目前仍訂明年3月27日舉行。

好萊塢年度電影頒獎季近幾個月來逐一登場，眾星通常會親自出席的首映式、晚會和招待會也相繼回歸。

然而過去幾天，已有部分活動宣告取消或延期，像是星光熠熠的「影評人大獎」（Critics' Choice Awards）原訂明年1月初登場，但受到疫情影響，已宣布延期舉行。

被迫延期或取消的其他活動包括電影「星際大戰」（Star Wars）衍生影集「波巴費特之書」（The Book of Boba Fett）的紅毯活動、棕櫚泉國際電影節（Palm Springs International Film Festival）、英國影藝學院（BAFTA）年度茶會以及彼得汀克萊傑（Peter Dinklage）音樂劇電影「情聖西哈諾」（Cyrano）首映會。

疫情 電影 影藝學院

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