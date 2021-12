「慾望」大人物涉性侵 女主角們唾棄切割

克里斯諾斯被不只一位女性控性侵,衝擊演藝事業。(路透資料照片)

在「慾望城市」(Sex and the City)影集飾演「大人物」的克里斯諾斯(Chris Noth),近日連續被三名女性指控遭他性侵 ,引發軒然大波,就算他一一否認,也於事無補。

經紀公司、演出中的影集「私刑教育 」(The Equalizer)都把克里斯諾斯剔除,連「欲望城市」三位女主角莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)、辛西亞尼克森(Cynthia Nixon)、克莉絲汀戴維斯(Kristin Davis)都發表聯合聲明,力挺提出控訴的三位女性。

在聲明中,三位女星表示「支持、讚揚那些女性做出如此艱難的決定,願意分享她們的傷痛經驗」,等於和克里斯切割。 聲明的一開頭就寫道:「我們非常難過聽到這些對克里斯諾斯的指控。」

有網友不解,質疑道:「妳不認識克里斯嗎?他不是妳的同事嗎?這就是妳能分享的看法?不好意思,我喜歡妳的演藝工作表現,但這樣真的太弱了。」

令人感嘆的是,HBO近日推出續篇新戲「慾望城市:華麗下半場」(Sex and the City: And Just Like That)之前,克里斯諾斯還替演他情人多年的莎拉潔西卡派克講話,要大家別因金凱特 蘿(Kim Cattrall)與她鬧翻就認定她是壞人,結果克里斯自己出事,莎拉潔西卡派克馬上和他保持距離。