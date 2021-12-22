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「慾望」大人物涉性侵 女主角們唾棄切割

記者蘇詠智／綜合報導
克里斯諾斯被不只一位女性控性侵，衝擊演藝事業。（路透資料照片）
克里斯諾斯被不只一位女性控性侵，衝擊演藝事業。（路透資料照片）

在「慾望城市」(Sex and the City)影集飾演「大人物」的克里斯諾斯(Chris Noth)，近日連續被三名女性指控遭他性侵，引發軒然大波，就算他一一否認，也於事無補。

經紀公司、演出中的影集「私刑教育」(The Equalizer)都把克里斯諾斯剔除，連「欲望城市」三位女主角莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)、辛西亞尼克森(Cynthia Nixon)、克莉絲汀戴維斯(Kristin Davis)都發表聯合聲明，力挺提出控訴的三位女性。

在聲明中，三位女星表示「支持、讚揚那些女性做出如此艱難的決定，願意分享她們的傷痛經驗」，等於和克里斯切割。 聲明的一開頭就寫道：「我們非常難過聽到這些對克里斯諾斯的指控。」

有網友不解，質疑道：「妳不認識克里斯嗎？他不是妳的同事嗎？這就是妳能分享的看法？不好意思，我喜歡妳的演藝工作表現，但這樣真的太弱了。」

令人感嘆的是，HBO近日推出續篇新戲「慾望城市：華麗下半場」(Sex and the City: And Just Like That)之前，克里斯諾斯還替演他情人多年的莎拉潔西卡派克講話，要大家別因金凱特蘿(Kim Cattrall)與她鬧翻就認定她是壞人，結果克里斯自己出事，莎拉潔西卡派克馬上和他保持距離。

「慾望城市：華麗下半場」三位女主角發聲明和涉性侵的合演男星畫清界線。(取材自IM...
「慾望城市：華麗下半場」三位女主角發聲明和涉性侵的合演男星畫清界線。(取材自IMDb)

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